У Києві обмежать рух транспорту на Хрещатику через ремонт дороги – коли

Комунальники фрезеруватимуть й асфальтуватимуть проїжджу частину на перехресті вулиці Хрещатик із бульваром Тараса Шевченка.

У Києві в ніч із 14 на 15 квітня частково обмежать рух транспорту на вулиці Хрещатик у Шевченківському районі.

Як зазначили у комунальній корпорації «Київавтодор», обмеження діятимуть із 22:00 14 квітня до 6:00 15 квітня.

У цей час працівники проводитимуть роботи з фрезерування та асфальтування проїжджої частини.

Зокрема, ремонт триватиме на перехресті вулиці Хрещатик із бульваром Тараса Шевченка.

