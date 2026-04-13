НАТО впервые окажет комплексную поддержку Агентству оборонных закупок

Альянс одобрил оказание комплексной поддержки Агентству оборонных закупок — от цифровых решений до институциональных реформ.

НАТО впервые одобрило оказание комплексной финансовой и экспертной поддержки Агентству оборонных закупок. Проект будет реализовываться через Офис специального советника по вопросам обороны Великобритании.

Как сообщили в Министерстве обороны, это совместная инициатива Агентства и британского офиса, финансируемая Альянсом.

«Расширяем партнерство с НАТО. Альянс поддерживает укрепление системы оборонных закупок — развитие Агентства оборонных закупок и цифровых решений. Это системное обновление подходов — через инновации, подотчетность и согласованные процессы», — подчеркнул министр обороны Украины Михаил Федоров.

Поддержка предусматривает развитие и масштабирование системы DOT-Chain для инновационных технологий, а также реализацию пилотных реформ в течение года.

Особое внимание уделят кибербезопасности — в частности, защите данных, ИТ-инфраструктуры и цифровых сервисов, обеспечивающих функционирование оборонных закупок.

Кроме того, помощь будет касаться институционального развития агентства: совершенствования рекрутинга, синхронизации внутренних процессов и культуры, а также повышения осведомленности общества о государственном обеспечении.

«Это первый случай, когда НАТО оказывает поддержку такого уровня для реформы Агентства. И речь идет не только о финансировании, но и о комплексном подходе к трансформации системы — через инновации, подотчетность и согласованность процессов», — отметил член Наблюдательного совета агентства Тарас Чмут.

В Минобороны отмечают, что аудит будет проводиться при участии структуры NATO IBAN, что позволит внедрить международные практики в сфере добросовестности, подотчетности и прозрачности оборонных закупок.

