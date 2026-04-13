НАТО вперше надасть комплексну підтримку Агенції оборонних закупівель

Альянс погодив комплексну підтримку Агенції оборонних закупівель — від цифрових рішень до інституційних змін.

НАТО вперше погодило надання комплексної фінансової та експертної підтримки Агенції оборонних закупівель. Проєкт реалізовуватиметься через Офіс спеціального радника з питань оборони Великої Британії.

Як повідомили в Міністерстві оборони, це спільна ініціатива Агенції та британського офісу, що фінансується Альянсом.

«Розширюємо партнерство з НАТО. Альянс підтримує посилення системи оборонних закупівель – розвиток Агенції оборонних закупівель та цифрових рішень. Це системне оновлення підходів – через інновації, підзвітність й узгоджені процеси», – наголосив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Підтримка передбачає розвиток і масштабування системи DOT-Chain для інноваційних технологій, а також реалізацію пілотних реформ упродовж року.

Окрему увагу приділять кібербезпеці — зокрема захисту даних, ІТ-інфраструктури та цифрових сервісів, які забезпечують функціонування оборонних закупівель.

Крім того, допомога стосуватиметься інституційного розвитку агенції: удосконалення рекрутингу, синхронізації внутрішніх процесів і культури, а також підвищення обізнаності суспільства щодо державного забезпечення.

«Це вперше, коли НАТО надає підтримку такого рівня для реформи Агенції. І це не тільки фінансування, а комплексний підхід до трансформації системи – через інновації, підзвітність та узгодженість процесів», – зазначив член Наглядової ради агенції Тарас Чмут.

В Міноборони зазначають, що аудит здійснюватиметься за участі структури NATO IBAN, що дозволить впровадити міжнародні практики у сфері доброчесності, підзвітності та прозорості оборонних закупівель.

