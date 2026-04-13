  1. В Україні

НАТО вперше надасть комплексну підтримку Агенції оборонних закупівель

19:26, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Альянс погодив комплексну підтримку Агенції оборонних закупівель — від цифрових рішень до інституційних змін.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАТО вперше погодило надання комплексної фінансової та експертної підтримки Агенції оборонних закупівель. Проєкт реалізовуватиметься через Офіс спеціального радника з питань оборони Великої Британії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в Міністерстві оборони, це спільна ініціатива Агенції та британського офісу, що фінансується Альянсом.

«Розширюємо партнерство з НАТО. Альянс підтримує посилення системи оборонних закупівель – розвиток Агенції оборонних закупівель та цифрових рішень. Це системне оновлення підходів – через інновації, підзвітність й узгоджені процеси», – наголосив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Підтримка передбачає розвиток і масштабування системи DOT-Chain для інноваційних технологій, а також реалізацію пілотних реформ упродовж року.

Окрему увагу приділять кібербезпеці — зокрема захисту даних, ІТ-інфраструктури та цифрових сервісів, які забезпечують функціонування оборонних закупівель.

Крім того, допомога стосуватиметься інституційного розвитку агенції: удосконалення рекрутингу, синхронізації внутрішніх процесів і культури, а також підвищення обізнаності суспільства щодо державного забезпечення.

«Це вперше, коли НАТО надає підтримку такого рівня для реформи Агенції. І це не тільки фінансування, а комплексний підхід до трансформації системи – через інновації, підзвітність та узгодженість процесів», – зазначив член Наглядової ради агенції Тарас Чмут.

В Міноборони зазначають, що аудит здійснюватиметься за участі структури NATO IBAN, що дозволить впровадити міжнародні практики у сфері доброчесності, підзвітності та прозорості оборонних закупівель.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Міноборони

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]