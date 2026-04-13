МИД учредил должность посла по особым поручениям по вопросам военнопленных и пропавших без вести – её займёт Дмитрий Пономаренко

Дмитрий Пономаренко будет координировать международные усилия по освобождению украинцев и защите прав пленных.

В Министерстве иностранных дел Украины ввели должность посла по особым поручениям, который будет заниматься вопросами военнопленных, гражданских лиц, лишенных личной свободы, и пропавших без вести. Инициатором решения выступил министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом сообщили в МИД.

На эту должность в Департаменте международного права и международно-правового противодействия агрессии назначен Дмитрий Пономаренко.

В ведомстве отметили, что до этого Пономаренко длительное время работал над развитием отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и межрегионального сотрудничества. В 2021–2025 годах он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея, а также по совместительству в Монголии.

«Посол по особым поручениям будет координировать в рамках МИД поиск эффективных механизмов воздействия на государство-агрессора Россию с целью предотвращения пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными, а также сотрудничество в вопросах освобождения украинских защитников, гражданских лиц, лишенных личной свободы, и защиты прав без вести пропавших. В частности, по результатам договоренностей МИД с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Общественного совета при Координационном штабе относительно плана совместных действий, включая проведение адвокационных мероприятий, на 2026 год», – добавили в МИД.

