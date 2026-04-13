  1. В Украине

МИД учредил должность посла по особым поручениям по вопросам военнопленных и пропавших без вести – её займёт Дмитрий Пономаренко

21:37, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дмитрий Пономаренко будет координировать международные усилия по освобождению украинцев и защите прав пленных.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве иностранных дел Украины ввели должность посла по особым поручениям, который будет заниматься вопросами военнопленных, гражданских лиц, лишенных личной свободы, и пропавших без вести. Инициатором решения выступил министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом сообщили в МИД.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На эту должность в Департаменте международного права и международно-правового противодействия агрессии назначен Дмитрий Пономаренко.

В ведомстве отметили, что до этого Пономаренко длительное время работал над развитием отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и межрегионального сотрудничества. В 2021–2025 годах он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея, а также по совместительству в Монголии.

«Посол по особым поручениям будет координировать в рамках МИД поиск эффективных механизмов воздействия на государство-агрессора Россию с целью предотвращения пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными, а также сотрудничество в вопросах освобождения украинских защитников, гражданских лиц, лишенных личной свободы, и защиты прав без вести пропавших. В частности, по результатам договоренностей МИД с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Общественного совета при Координационном штабе относительно плана совместных действий, включая проведение адвокационных мероприятий, на 2026 год», – добавили в МИД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД военные пленные Андрей Сибига

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]