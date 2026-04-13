МЗС створило посаду посла з особливих доручень щодо військовополонених і зниклих безвісти – її займе Дмитро Пономаренко

Дмитро Пономаренко координуватиме міжнародні зусилля щодо звільнення українців і захисту прав полонених.

У Міністерстві закордонних справ України запровадили посаду посла з особливих доручень, який займатиметься питаннями військовополонених, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи, та безвісти зниклих. Ініціатором рішення виступив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Про це повідомили в МЗС.

На цю посаду в Департаменті міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії призначено Дмитра Пономаренка.

У відомстві зазначили, що до цього Пономаренко тривалий час працював над розвитком відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та міжрегіонального співробітництва. У 2021–2025 роках він обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея, а також за сумісництвом у Монголії.

«Посол з особливих доручень здійснюватиме координацію в рамках МЗС щодо пошуку дієвих механізмів впливу на державу-агресора Росію з метою запобігання катуванням і нелюдському поводженню з українськими військовополоненими, а також співпрацю у питаннях звільнення українських оборонців, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи, та захисту прав безвісти зниклих. Зокрема, за результатами домовленостей МЗС з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Громадської ради при Координаційному штабі щодо плану спільних дій, включно з проведенням адвокаційних заходів, на 2026 рік», – додали у МЗС.

