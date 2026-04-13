  В Україні

МЗС створило посаду посла з особливих доручень щодо військовополонених і зниклих безвісти – її займе Дмитро Пономаренко

21:37, 13 квітня 2026
Дмитро Пономаренко координуватиме міжнародні зусилля щодо звільнення українців і захисту прав полонених.
У Міністерстві закордонних справ України запровадили посаду посла з особливих доручень, який займатиметься питаннями військовополонених, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи, та безвісти зниклих. Ініціатором рішення виступив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Про це повідомили в МЗС.

На цю посаду в Департаменті міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії призначено Дмитра Пономаренка.

У відомстві зазначили, що до цього Пономаренко тривалий час працював над розвитком відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та міжрегіонального співробітництва. У 2021–2025 роках він обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея, а також за сумісництвом у Монголії.

«Посол з особливих доручень здійснюватиме координацію в рамках МЗС щодо пошуку дієвих механізмів впливу на державу-агресора Росію з метою запобігання катуванням і нелюдському поводженню з українськими військовополоненими, а також співпрацю у питаннях звільнення українських оборонців, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи, та захисту прав безвісти зниклих. Зокрема, за результатами домовленостей МЗС з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Громадської ради при Координаційному штабі щодо плану спільних дій, включно з проведенням адвокаційних заходів, на 2026 рік», – додали у МЗС.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У КЗпП пропонують закріпити поняття триваючого порушення без часових меж

Зареєстровано законопроєкт про новий порядок обчислення строків дисциплінарних стягнень при триваючих порушеннях трудових обов’язків.

Касаційний суд пропонують наділити чіткими повноваженнями щодо забезпечення позову

У ЦПК та ГПК пропонують уточнити, що заходи забезпечення позову зберігають дію після скасування рішень і повернення справи на новий розгляд.

В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

