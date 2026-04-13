  1. В Украине
  2. / В мире

Украинская делегация во главе с Марченко отправилась в Вашингтон на весенние собрания МВФ и Всемирного банка

21:57, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ходе визита запланированы встречи с представителями «Группы семи», ЕС и международных финансовых организаций.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Команда Министерства финансов Украины во главе с министром Сергеем Марченко начала рабочий визит в Вашингтон для участия в весенних собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщили в Минфине.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В рамках программы визита предусмотрены выступления на заседании финансовой группы G7, а также на круглом столе Всемирного банка, посвященном Украине. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч с министрами финансов стран G7 и Европейского Союза, руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых организаций.

Среди ключевых тем обсуждения — обеспечение бюджетных потребностей Украины на 2026–2027 годы, восстановление и реконструкция энергетической системы, запуск инструмента Ukraine Support Loan от Европейского Союза, а также реформы в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Как отмечается, весенние собрания МВФ и Всемирного банка продлятся с 13 по 18 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС Украина Минфин МВФ Сергей Марченко

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]