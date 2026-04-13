Украинская делегация во главе с Марченко отправилась в Вашингтон на весенние собрания МВФ и Всемирного банка

В ходе визита запланированы встречи с представителями «Группы семи», ЕС и международных финансовых организаций.

Команда Министерства финансов Украины во главе с министром Сергеем Марченко начала рабочий визит в Вашингтон для участия в весенних собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщили в Минфине.

В рамках программы визита предусмотрены выступления на заседании финансовой группы G7, а также на круглом столе Всемирного банка, посвященном Украине. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч с министрами финансов стран G7 и Европейского Союза, руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых организаций.

Среди ключевых тем обсуждения — обеспечение бюджетных потребностей Украины на 2026–2027 годы, восстановление и реконструкция энергетической системы, запуск инструмента Ukraine Support Loan от Европейского Союза, а также реформы в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Как отмечается, весенние собрания МВФ и Всемирного банка продлятся с 13 по 18 апреля.

