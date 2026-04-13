Українська делегація на чолі з Марченком вирушила до Вашингтона на Весняні збори МВФ і Світового банку

21:57, 13 квітня 2026
Під час візиту заплановані зустрічі з представниками G7, ЄС та міжнародних фінансових організацій.
Команда Міністерства фінансів України на чолі з міністром Сергієм Марченком розпочала робочий візит до Вашингтона для участі у Весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Про це повідомили в Мінфіні.

У межах програми візиту передбачені виступи на засіданні фінансової групи G7, а також на Круглому столі Світового банку, присвяченому Україні. Крім того, заплановано низку двосторонніх зустрічей із міністрами фінансів країн G7 та Європейського Союзу, керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та інших міжнародних фінансових організацій.

Серед ключових тем обговорення — забезпечення бюджетних потреб України на 2026–2027 роки, відновлення та відбудова енергетичної системи, запуск інструменту Ukraine Support Loan від Європейського Союзу, а також реформи в межах програми співпраці з МВФ.

Як зазначається, Весняні збори МВФ і Світового банку триватимуть з 13 по 18 квітня.

