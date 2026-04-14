Зеленский заявил об отставании подготовки энергообъектов к отопительному сезону в Киеве и ряде областей

Владимир Зеленский сообщил, что подготовка объектов к отопительному сезону отстает от графика в Киеве, а также во Львовской, Волынской и Одесской областях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко о состоянии энергосистемы и подготовке регионов к отопительному сезону.

По словам Президента, важно обеспечить стабильную работу энергосистемы без ограничений. Он поблагодарил всех, кто работает над ее защитой и увеличением генерации, и отметил, что Украина рассчитывает на новые договоренности с партнерами по поставкам оборудования для энергообъектов уже на этой неделе.

Зеленский также сообщил, что в ходе совещания подробно обсудили состояние реализации планов устойчивости в областях и ключевых городах. По его словам, в настоящее время в работе находятся 368 объектов, касающихся прежде всего обновления защиты.

В то же время Президент подчеркнул, что часть регионов отстает от установленного графика подготовки к отопительному сезону. По словам Зеленского, вопросы возникают относительно выполнения работ во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве.

Президент сообщил, что достигнута договоренность о возобновлении формата селекторных совещаний с участием представителей правительства, руководителей регионов и громад, правоохранительных органов и военного командования, отвечающего за прикрытие объектов.

По словам Зеленского, задача является общегосударственной — полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в установленные сроки. Он подчеркнул, что речь идет о безопасности людей, а ответственность за выполнение будет персональной в каждом регионе.

