Зеленський заявив про відставання підготовки енергооб’єктів до опалювального сезону в Києві та низці областей

09:42, 14 квітня 2026
Володимир Зеленський повідомив, що підготовка об’єктів до опалювального сезону відстає від графіка у Києві, а також у Львівській, Волинській та Одеській областях.
Зеленський заявив про відставання підготовки енергооб’єктів до опалювального сезону в Києві та низці областей
Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо стану енергосистеми та підготовки регіонів до опалювального сезону.

За словами Президента, важливо забезпечити стабільну роботу енергосистеми без обмежень. Він подякував усім, хто працює над її захистом і збільшенням генерації, та зазначив, що Україна розраховує на нові домовленості з партнерами щодо постачання обладнання для енергооб’єктів уже цього тижня.

Зеленський також повідомив, що під час наради детально обговорили стан реалізації планів стійкості в областях і ключових містах. За його словами, наразі в роботі перебувають 368 об’єктів, що стосуються передусім оновлення захисту.

Водночас Президент наголосив, що частина регіонів відстає від визначеного графіка підготовки до опалювального сезону. За словами Зеленського, питання виникають щодо виконання робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві.

Президент повідомив, що досягнуто домовленості про відновлення формату селекторних нарад за участю урядовців, керівників регіонів і громад, правоохоронців та військового командування, відповідального за прикриття об’єктів.

За словами Зеленського, завдання є загальнодержавним — повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначені терміни. Він підкреслив, що йдеться про безпеку людей, а відповідальність за виконання буде персональною в кожному регіоні.

енергетика Володимир Зеленський Юлія Свириденко

