Сергей Гончар возглавит Херсонскую районную государственную администрацию

Кандидатуру Сергея Гончара 3 апреля согласовал Кабмин.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении нового главы Херсонской районной государственной администрации.

В соответствии с документом № 30/2026-рп от 13 апреля, на эту должность назначен Сергей Гончар.

Что известно о Сергее Гончаре

Родился 29 декабря 1964 года в Черкассах.

Образование

Черноморский национальный университет им. Петра Могилы, Механизмы государственного управления, кандидат наук государственного управления, 2019 г.,

Межрегиональная Академия Управления персоналом, менеджмент безопасности — финансово-экономическая безопасность, транспортный менеджмент и логистика, менеджмент морских перевозок и логистика, 2011 г.;

полное высшее, Херсонский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел, специальность «Правоведение», квалификация специалист — юрист, 2008 г.;

полное высшее, Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова, специальность «Психология», квалификация — психолог, 1997 г.;

полное высшее, Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков, специальность «Командная тактическая», квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием летчика-инженера, 1986 г.

Трудовая деятельность

08.1982 – 10.1986

курсант Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков, г. Саратов;

12.1986 – 08.1987

летчик-штурман Ми-8Т, г. Херсон;

08.1987 – 07.1988

летчик-штурман Ми-8Т, г. Бердянск;

08.1988 – 07.1989

летчик-штурман Ми-8МТ, г. Кабул, Демократическая Республика Афганистан;

12.1989 – 03.1994

летчик-штурман Ми-8Т, МТ, г. Херсон;

03.1994 – 02.1995

штурман вертолетного звена — летчик Ми-8Т.МТ, г. Херсон;

02.1995 – 07.2000

заместитель командира вертолетной эскадрильи по воспитательной работе, уволился с военной службы в запас;

2002 - 08.2002

главный специалист торгового отдела ОАО “Микон”, г. Херсон;

08.2002 - 11.2002

начальник отдела технического надзора за строительством и капитальным ремонтом учреждений здравоохранения при Управлении здравоохранения и по вопросам обеспечения лекарствами Херсонской облгосадминистрации, г. Херсон;

04.2003 - 06.2004

старший инспектор охраны ГП УЭА ГНА по Херсонской области, г. Херсон;

07.2004 - 06.2005

заместитель директора по безопасности закрытого акционерного общества “Фридом Фарм Интернешнел”, г. Каховка;

06.2005 - 07.2007

советник директора филиала открытого акционерного общества коммерческого банка «Надра», г. Херсон;

07.2007 - 06.2008

руководитель отдела экономической безопасности Общества с ограниченной ответственностью “Глория Джинс”, г. Одесса;

07.2008 - 03.2010

директор Общества с ограниченной ответственностью Морское Агентство “Христофор Колумб”, г. Херсон;

03.2010 - 03.2011

заместитель начальника Херсонского мореходного училища рыбной промышленности по воспитательной работе, г. Херсон;

03.2011 - 08.2014

инспектор военно-мобилизационного подразделения, ассистент кафедры механизации и безопасности жизнедеятельности, начальник штаба гражданской обороны Херсонского Государственного Аграрного университета, г. Херсон;

09.2014 - 04.2015

старший преподаватель кафедры судовождения, охраны труда и окружающей среды Херсонской Государственной Морской Академии, г. Херсон;

07.2015 - 09.2015

слушатель Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского, г. Киев;

09.2015 - 03.2016

командир вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, г. Броды;

03.2016 - 11.2017

заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению — начальник отдела морально-психологического обеспечения 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины,

г. Броды;

11.2017 - 01.2020

старший инспектор-штурман служб армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, г. Киев;

12.2015 – 08.2017

принимал участие в АТО,

общий налет на вертолетах 1800 часов;

09.2020 – 04.2021

преподаватель цикловой комиссии авиационного и радиоэлектронного оборудования, кандидат наук государственного управления, Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел, г. Кременчуг;

06.2021 – по настоящее время

первый заместитель главы Херсонской районной государственной администрации.

02.2022 – 01.2023

старший помощник руководителя полетов 11 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, г. Херсон

01.2023 – 10.2025

командир вертолета вертолетного звена вертолетной эскадрильи 18 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, г. Полтава.

