Сергей Гончар возглавит Херсонскую районную государственную администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении нового главы Херсонской районной государственной администрации.
В соответствии с документом № 30/2026-рп от 13 апреля, на эту должность назначен Сергей Гончар.
Что известно о Сергее Гончаре
Родился 29 декабря 1964 года в Черкассах.
Образование
- Черноморский национальный университет им. Петра Могилы, Механизмы государственного управления, кандидат наук государственного управления, 2019 г.,
- Межрегиональная Академия Управления персоналом, менеджмент безопасности — финансово-экономическая безопасность, транспортный менеджмент и логистика, менеджмент морских перевозок и логистика, 2011 г.;
- полное высшее, Херсонский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел, специальность «Правоведение», квалификация специалист — юрист, 2008 г.;
- полное высшее, Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова, специальность «Психология», квалификация — психолог, 1997 г.;
- полное высшее, Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков, специальность «Командная тактическая», квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием летчика-инженера, 1986 г.
Трудовая деятельность
08.1982 – 10.1986
курсант Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков, г. Саратов;
12.1986 – 08.1987
летчик-штурман Ми-8Т, г. Херсон;
08.1987 – 07.1988
летчик-штурман Ми-8Т, г. Бердянск;
08.1988 – 07.1989
летчик-штурман Ми-8МТ, г. Кабул, Демократическая Республика Афганистан;
12.1989 – 03.1994
летчик-штурман Ми-8Т, МТ, г. Херсон;
03.1994 – 02.1995
штурман вертолетного звена — летчик Ми-8Т.МТ, г. Херсон;
02.1995 – 07.2000
заместитель командира вертолетной эскадрильи по воспитательной работе, уволился с военной службы в запас;
2002 - 08.2002
главный специалист торгового отдела ОАО “Микон”, г. Херсон;
08.2002 - 11.2002
начальник отдела технического надзора за строительством и капитальным ремонтом учреждений здравоохранения при Управлении здравоохранения и по вопросам обеспечения лекарствами Херсонской облгосадминистрации, г. Херсон;
04.2003 - 06.2004
старший инспектор охраны ГП УЭА ГНА по Херсонской области, г. Херсон;
07.2004 - 06.2005
заместитель директора по безопасности закрытого акционерного общества “Фридом Фарм Интернешнел”, г. Каховка;
06.2005 - 07.2007
советник директора филиала открытого акционерного общества коммерческого банка «Надра», г. Херсон;
07.2007 - 06.2008
руководитель отдела экономической безопасности Общества с ограниченной ответственностью “Глория Джинс”, г. Одесса;
07.2008 - 03.2010
директор Общества с ограниченной ответственностью Морское Агентство “Христофор Колумб”, г. Херсон;
03.2010 - 03.2011
заместитель начальника Херсонского мореходного училища рыбной промышленности по воспитательной работе, г. Херсон;
03.2011 - 08.2014
инспектор военно-мобилизационного подразделения, ассистент кафедры механизации и безопасности жизнедеятельности, начальник штаба гражданской обороны Херсонского Государственного Аграрного университета, г. Херсон;
09.2014 - 04.2015
старший преподаватель кафедры судовождения, охраны труда и окружающей среды Херсонской Государственной Морской Академии, г. Херсон;
07.2015 - 09.2015
слушатель Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского, г. Киев;
09.2015 - 03.2016
командир вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, г. Броды;
03.2016 - 11.2017
заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению — начальник отдела морально-психологического обеспечения 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины,
г. Броды;
11.2017 - 01.2020
старший инспектор-штурман служб армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, г. Киев;
12.2015 – 08.2017
принимал участие в АТО,
общий налет на вертолетах 1800 часов;
09.2020 – 04.2021
преподаватель цикловой комиссии авиационного и радиоэлектронного оборудования, кандидат наук государственного управления, Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел, г. Кременчуг;
06.2021 – по настоящее время
первый заместитель главы Херсонской районной государственной администрации.
02.2022 – 01.2023
старший помощник руководителя полетов 11 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, г. Херсон
01.2023 – 10.2025
командир вертолета вертолетного звена вертолетной эскадрильи 18 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, г. Полтава.
