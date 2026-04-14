Сергій Гончар очолить Херсонську районну державну адміністрацію
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нового голови Херсонської районної державної адміністрації.
Відповідно до документа № 30/2026-рп від 13 квітня, на цю посаду призначено Сергія Гончара.
Що відомо про Сергія Гончара
Народився 29 грудня 1964 року в Черкасах.
Освіта
- Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Механізми державного управління, кандидат наук державного управління, 2019 р.,
- Міжрегіональна Академія Управління персоналом, менеджмент безпеки - фінансово-економічна безпека, транспортний менеджмент та логістика, менеджмент морських перевезень і логістика, 2011 р.;
- повна вища, Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліст - юрист, 2008 р.;
- повна вища, Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, спеціальність «Психологія», кваліфікація - психолог, 1997 р.;
- повна вища, Саратовське вище військове авіаційне училище льотчиків, спеціальність «Командна тактична», кваліфікація офіцер з вищою військово-спеціальною освітою льотчика-інженера, 1986 р.
Трудова діяльність
08.1982 – 10.1986
курсант Саратовського вищого військового авіаційного училища льотчиків, м. Саратов;
12.1986 – 08.1987
льотчик-штурман Мі-8Т, м. Херсон;
08.1987 – 07.1988
льотчик-штурман Мі-8Т, м. Бердянськ;
08.1988 – 07.1989
льотчик-штурман Мі-8МТ, м. Кабул, Демократична Республіка Афганістан;
12.1989 – 03.1994
льотчик-штурман Мі-8Т, МТ, м. Херсон;
03.1994 – 02.1995
штурман вертолітної ланки - льотчик Мі-8Т.МТ , м. Херсон;
02.1995 – 07.2000
заступник командира вертолітної ескадрильї з виховної роботи, звільнився з військової служби в запас;
- 2002 - 08.2002
головний спеціаліст торгового відділу ОАО “Мікон”, м. Херсон;
08.2002 - 11.2002
начальник відділу технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом закладів охорони здоров’я при Управлінні охорони здоров’я та з питань забезпечення ліками Херсонської облдержадміністрації, м. Херсон;
04.2003 - 06.2004
старший інспектор охорони ДП УЕА ДПА по Херсонській області, м. Херсон;
07.2004 - 06.2005
заступник директора з безпеки закритого акціонерного товариства “Фрідом Фарм Інтернешнел”, м. Каховка;
06.2005 - 07.2007
радник директора філії відкритого акціонерного товариства комерційного банку «Надра», м. Херсон;
07.2007 - 06.2008
керівник відділу економічної безпеки Товариства з обмеженою відповідальністю “Глорія Джинс”, м. Одеса;
07.2008 - 03.2010
директор Товариства з обмеженою відповідальністю Морське Агентство “Христофор Колумб”, м. Херсон;
03.2010 - 03.2011
заступник начальника Херсонського Морехідного училища риболовної промисловості з виховної роботи, м. Херсон;
03.2011 - 08.2014
інспектор військово-мобілізаційного підрозділу, асистент кафедри механізації та безпеки життєдіяльності, начальник штабу цивільної оборони Херсонського Державного Аграрного університету, м. Херсон;
09.2014 - 04.2015
старший викладач кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Херсонської Державної Морської Академії, м. Херсон;
07.2015 - 09.2015
слухач Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ;
09.2015 - 03.2016
командир вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, м. Броди;
03.2016 - 11.2017
заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення – начальник відділу морально-психологічного забезпечення 16 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України,
м. Броди;
11.2017 - 01.2020
старший інспектор-штурман служб армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, м. Київ;
12.2015 – 08.2017
приймав участь в АТО,
загальний наліт на вертольотах 1800 годин;
09.2020 – 04.2021
викладач, циклової комісії авіаційного і радіоелектронного обладнання, кандидат наук з державного управління, Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Кременчуг;
06.2021 – по теперішній час
перший заступник голови Херсонської районної державної адміністрації.
02.2022 – 01.2023
старший помічник керівника польотами 11 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, м. Херсон
01.2023 – 10.2025
командир вертольота вертольотної ланки вертольотної ескадрильї 18 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, м. Полтава
