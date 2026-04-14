Сергій Гончар очолить Херсонську районну державну адміністрацію

Кандидатуру Сергія Гончара 3 квітня погодив Кабмін.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нового голови Херсонської районної державної адміністрації.

Відповідно до документа № 30/2026-рп від 13 квітня, на цю посаду призначено Сергія Гончара.

Що відомо про Сергія Гончара

Народився 29 грудня 1964 року в Черкасах.

Освіта

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Механізми державного управління, кандидат наук державного управління, 2019 р.,

Міжрегіональна Академія Управління персоналом, менеджмент безпеки - фінансово-економічна безпека, транспортний менеджмент та логістика, менеджмент морських перевезень і логістика, 2011 р.;

повна вища, Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліст - юрист, 2008 р.;

повна вища, Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, спеціальність «Психологія», кваліфікація - психолог, 1997 р.;

повна вища, Саратовське вище військове авіаційне училище льотчиків, спеціальність «Командна тактична», кваліфікація офіцер з вищою військово-спеціальною освітою льотчика-інженера, 1986 р.

Трудова діяльність

08.1982 – 10.1986

курсант Саратовського вищого військового авіаційного училища льотчиків, м. Саратов;

12.1986 – 08.1987

льотчик-штурман Мі-8Т, м. Херсон;

08.1987 – 07.1988

льотчик-штурман Мі-8Т, м. Бердянськ;

08.1988 – 07.1989

льотчик-штурман Мі-8МТ, м. Кабул, Демократична Республіка Афганістан;

12.1989 – 03.1994

льотчик-штурман Мі-8Т, МТ, м. Херсон;

03.1994 – 02.1995

штурман вертолітної ланки - льотчик Мі-8Т.МТ , м. Херсон;

02.1995 – 07.2000

заступник командира вертолітної ескадрильї з виховної роботи, звільнився з військової служби в запас;

2002 - 08.2002

головний спеціаліст торгового відділу ОАО “Мікон”, м. Херсон;

08.2002 - 11.2002

начальник відділу технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом закладів охорони здоров’я при Управлінні охорони здоров’я та з питань забезпечення ліками Херсонської облдержадміністрації, м. Херсон;

04.2003 - 06.2004

старший інспектор охорони ДП УЕА ДПА по Херсонській області, м. Херсон;

07.2004 - 06.2005

заступник директора з безпеки закритого акціонерного товариства “Фрідом Фарм Інтернешнел”, м. Каховка;

06.2005 - 07.2007

радник директора філії відкритого акціонерного товариства комерційного банку «Надра», м. Херсон;

07.2007 - 06.2008

керівник відділу економічної безпеки Товариства з обмеженою відповідальністю “Глорія Джинс”, м. Одеса;

07.2008 - 03.2010

директор Товариства з обмеженою відповідальністю Морське Агентство “Христофор Колумб”, м. Херсон;

03.2010 - 03.2011

заступник начальника Херсонського Морехідного училища риболовної промисловості з виховної роботи, м. Херсон;

03.2011 - 08.2014

інспектор військово-мобілізаційного підрозділу, асистент кафедри механізації та безпеки життєдіяльності, начальник штабу цивільної оборони Херсонського Державного Аграрного університету, м. Херсон;

09.2014 - 04.2015

старший викладач кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Херсонської Державної Морської Академії, м. Херсон;

07.2015 - 09.2015

слухач Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ;

09.2015 - 03.2016

командир вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, м. Броди;

03.2016 - 11.2017

заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення – начальник відділу морально-психологічного забезпечення 16 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України,

м. Броди;

11.2017 - 01.2020

старший інспектор-штурман служб армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, м. Київ;

12.2015 – 08.2017

приймав участь в АТО,

загальний наліт на вертольотах 1800 годин;

09.2020 – 04.2021

викладач, циклової комісії авіаційного і радіоелектронного обладнання, кандидат наук з державного управління, Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Кременчуг;

06.2021 – по теперішній час

перший заступник голови Херсонської районної державної адміністрації.

02.2022 – 01.2023

старший помічник керівника польотами 11 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, м. Херсон

01.2023 – 10.2025

командир вертольота вертольотної ланки вертольотної ескадрильї 18 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, м. Полтава

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.