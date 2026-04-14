  В Украине

В Украине ликвидировали сеть U420: продукцию с химией маскировали под сигареты и напитки

11:48, 14 апреля 2026
Опасные вещества продавали через магазины под видом «сувенирной» продукции.
Офис Генпрокурора сообщил о ликвидации сети U420, которая продавала продукцию с опасными веществами под видом сувениров. В частности, речь идет о товарах, замаскированных под сигареты и напитки.

Следствием установлено, что разветвленная инфраструктура сбыта действовала в Киеве и на территории Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Через специализированные магазины продавали «сувенирную» продукцию, которая фактически содержала опасные химические соединения и могла нанести серьезный вред здоровью.

Указывается, что для прикрытия деятельности и легализации доходов организаторы использовали более 56 подконтрольных субъектов хозяйствования — так называемых «дропов», которые фактически не осуществляли реальной деятельности.

В рамках производства проведено более 200 обысков в помещениях сети и по местам проживания причастных лиц, в частности связанных с сетью U420.

Документирование продолжалось с декабря 2025 года.

Действия участников квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

 

ОГП офис генерального прокурора

