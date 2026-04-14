В Україні ліквідували мережу U420: продукцію з хімією маскували під цигарки і напої

Небезпечні речовини продавали через магазини під виглядом «сувенірної» продукції.

Офіс Генпрокурора повідомив про ліквідацію мережі U420, яка продавала продукцію з небезпечними речовинами під виглядом сувенірів. Зокрема, йдеться про товари, замасковані під цигарки та напої.

Слідством встановлено, що розгалужена інфраструктура збуту діяла у Києві та на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської і Дніпропетровської областей.

Через спеціалізовані магазини продавали «сувенірну» продукцію, яка фактично містила небезпечні хімічні сполуки та могла завдати серйозної шкоди здоров’ю.

Вказується, що для прикриття діяльності та легалізації доходів організатори використовували понад 56 підконтрольних суб’єктів господарювання - так званих «дропів», які фактично не здійснювали реальної діяльності.

У межах провадження проведено понад 200 обшуків у приміщеннях мережі та за місцями проживання причетних осіб, зокрема пов’язаних із мережею U420.

Документування тривало з грудня 2025 року.

Дії учасників кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

