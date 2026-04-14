  1. В Украине

Военный пенсионер вернулся на службу — сохраняются ли выплаты и как ее пересчитают

19:35, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поясняем, продолжают ли выплачивать пенсию во время службы и как изменится ее размер после увольнения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине во время действия военного положения военных пенсионеров могут повторно привлекать к службе. В связи с этим возникает вопрос: продолжают ли выплачивать пенсию во время службы и как меняется ее размер после увольнения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно законодательству, ранее назначенная пенсия не прекращается даже в случае повторного призыва. Речь идет, в частности, о службе:

  • по мобилизации в особый период;
  • по призыву резервистов;
  • по контракту на время особого периода.

Итак, независимо от формы возвращения в войска, военные пенсионеры продолжают получать пенсионные выплаты в полном объеме.

После увольнения со службы пенсию пересматривают. Во время перерасчета учитывают дополнительную выслугу лет, а также размер денежного обеспечения на последней должности перед увольнением.

Для проведения перерасчета соответствующий орган, из которого уволился военнослужащий, подает необходимые документы. Среди них — денежный аттестат, справки о дополнительных выплатах и расчет выслуги лет.

Правовые основания определяются, в частности, Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы» и Постановлением Пенсионного фонда Украины № 3-1 от 30 января 2007 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Пенсионный фонд военнослужащие военная служба пенсия пенсия в Украине

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]