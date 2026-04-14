Военный пенсионер вернулся на службу — сохраняются ли выплаты и как ее пересчитают
В Украине во время действия военного положения военных пенсионеров могут повторно привлекать к службе. В связи с этим возникает вопрос: продолжают ли выплачивать пенсию во время службы и как меняется ее размер после увольнения.
Согласно законодательству, ранее назначенная пенсия не прекращается даже в случае повторного призыва. Речь идет, в частности, о службе:
- по мобилизации в особый период;
- по призыву резервистов;
- по контракту на время особого периода.
Итак, независимо от формы возвращения в войска, военные пенсионеры продолжают получать пенсионные выплаты в полном объеме.
После увольнения со службы пенсию пересматривают. Во время перерасчета учитывают дополнительную выслугу лет, а также размер денежного обеспечения на последней должности перед увольнением.
Для проведения перерасчета соответствующий орган, из которого уволился военнослужащий, подает необходимые документы. Среди них — денежный аттестат, справки о дополнительных выплатах и расчет выслуги лет.
Правовые основания определяются, в частности, Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы» и Постановлением Пенсионного фонда Украины № 3-1 от 30 января 2007 года.
