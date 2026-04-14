Военный пенсионер вернулся на службу — сохраняются ли выплаты и как ее пересчитают

Поясняем, продолжают ли выплачивать пенсию во время службы и как изменится ее размер после увольнения.

В Украине во время действия военного положения военных пенсионеров могут повторно привлекать к службе. В связи с этим возникает вопрос: продолжают ли выплачивать пенсию во время службы и как меняется ее размер после увольнения.

Согласно законодательству, ранее назначенная пенсия не прекращается даже в случае повторного призыва. Речь идет, в частности, о службе:

по мобилизации в особый период;

по призыву резервистов;

по контракту на время особого периода.

Итак, независимо от формы возвращения в войска, военные пенсионеры продолжают получать пенсионные выплаты в полном объеме.

После увольнения со службы пенсию пересматривают. Во время перерасчета учитывают дополнительную выслугу лет, а также размер денежного обеспечения на последней должности перед увольнением.

Для проведения перерасчета соответствующий орган, из которого уволился военнослужащий, подает необходимые документы. Среди них — денежный аттестат, справки о дополнительных выплатах и расчет выслуги лет.

Правовые основания определяются, в частности, Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы» и Постановлением Пенсионного фонда Украины № 3-1 от 30 января 2007 года.

