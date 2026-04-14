Військовий пенсіонер повернувся на службу — чи зберігаються виплати та як їх перерахують

Пояснюємо, чи продовжують виплачувати пенсію під час служби та як зміниться її розмір після звільнення.

В Україні під час дії воєнного стану військових пенсіонерів можуть повторно залучати до служби. У зв’язку з цим виникає питання: чи продовжують виплачувати пенсію під час служби та як змінюється її розмір після звільнення.

Згідно із законодавством, раніше призначена пенсія не припиняється навіть у разі повторного призову. Йдеться, зокрема, про службу:

за мобілізацією в особливий період;

за призовом резервістів;

за контрактом на час особливого періоду.

Отже, незалежно від форми повернення до війська, військові пенсіонери продовжують отримувати пенсійні виплати в повному обсязі.

Після звільнення зі служби пенсію переглядають. Під час перерахунку враховують додаткову вислугу років, а також розмір грошового забезпечення на останній посаді перед звільненням.

Для проведення перерахунку відповідний орган, з якого звільнився військовослужбовець, подає необхідні документи. Серед них — грошовий атестат, довідки про додаткові виплати та розрахунок вислуги років.

Правові підстави визначаються, зокрема, Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби» та Постановою Пенсійного фонду України № 3-1 від 30 січня 2007 року.

