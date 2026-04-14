Військовий пенсіонер повернувся на службу — чи зберігаються виплати та як їх перерахують

19:35, 14 квітня 2026
Пояснюємо, чи продовжують виплачувати пенсію під час служби та як зміниться її розмір після звільнення.
В Україні під час дії воєнного стану військових пенсіонерів можуть повторно залучати до служби. У зв’язку з цим виникає питання: чи продовжують виплачувати пенсію під час служби та як змінюється її розмір після звільнення.

Згідно із законодавством, раніше призначена пенсія не припиняється навіть у разі повторного призову. Йдеться, зокрема, про службу:

  • за мобілізацією в особливий період;
  • за призовом резервістів;
  • за контрактом на час особливого періоду.

Отже, незалежно від форми повернення до війська, військові пенсіонери продовжують отримувати пенсійні виплати в повному обсязі.

Після звільнення зі служби пенсію переглядають. Під час перерахунку враховують додаткову вислугу років, а також розмір грошового забезпечення на останній посаді перед звільненням.

Для проведення перерахунку відповідний орган, з якого звільнився військовослужбовець, подає необхідні документи. Серед них — грошовий атестат, довідки про додаткові виплати та розрахунок вислуги років.

Правові підстави визначаються, зокрема, Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби» та Постановою Пенсійного фонду України № 3-1 від 30 січня 2007 року.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ярослава Максименко, яка очолює АРМА, під час війни придбала нерухомість в Києві та взяла у держави соціальні виплати

Киянка та тимчасова очільниця АРМА Ярослава Максименко задекларувала соціальну допомогу, при цьому придбала квартиру в столиці та отримала дохід більш ніж мільйон гривень.

Депутати обговорять нову модель соцдопомоги: хочуть відмовитися від прожиткового мінімуму та зробити виплати більш адаптивними

Депутати планують затвердити механізм, за якого базова величина для розрахунку допомоги ніколи не буде нижчою за офіційний прожитковий мінімум.

Судді Вікторії Приходько, яка заявила що «Київ сам себе обстрілює, аби давали більше грошей», дозволили оскаржити рішення ВРП

ВРП розглянула скаргу судді Вікторії Приходько на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та одноголосно поновила строк на її подання

Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим

У Раді зареєстрували три законопроєкти щодо розподілу військового збору з різними моделями його використання.

ВРП залишила без розгляду подання про тимчасове відсторонення судді Євгена Остропільця

Вища рада правосуддя розглянула подання щодо відсторонення судді Євгена Остропільця та одноголосно залишила його без розгляду.

