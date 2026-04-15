  1. В Украине

Завладели 24 тоннами топлива: в Харьковской области будут судить военнослужащих

09:40, 15 апреля 2026
Организатором схемы является командир автомобильной роты, который создал организованную группу, распределил роли между ее участниками и определил механизм незаконного отчуждения топлива.
Завладели 24 тоннами топлива: в Харьковской области будут судить военнослужащих
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении пяти военнослужащих и гражданского лица, которые в составе организованной группы завладели дизельным топливом одной из воинских частей Харьковской области. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, в период действия военного положения военнослужащие организовали систематическое хищение топлива, которое выдавалось подразделению для выполнения боевых и логистических задач. К противоправной деятельности была привлечена гражданская особа, обеспечивавшая сбыт похищенного.

Организатором схемы является командир автомобильной роты, который создал организованную группу, распределил роли между ее участниками и определил механизм незаконного отчуждения топлива. В ее состав также входили командир автомобильного взвода, главный сержант — командир отделения, старшие водители и гражданское лицо.

С целью сокрытия преступления участники вносили в служебную документацию заведомо ложные сведения о списании топлива при использовании техники подразделения. Фактические выезды транспортных средств не осуществлялись, а дизельное топливо перекачивалось в емкости объемом 1000 литров и вывозилось служебным транспортом.

В дальнейшем топливо реализовывалось гражданским лицам по рыночным ценам. Поиск покупателей и координацию сбыта обеспечивало гражданское лицо, которое получало часть прибыли. Денежные средства распределялись между участниками.

По данным следствия, с июля по октябрь 2025 года организованной группой похищено около 24 тонн дизельного топлива, чем государству причинен ущерб на сумму почти 1 млн гривен.

Прокурорами обеспечена передача изъятого во время досудебного расследования дизельного топлива для обеспечения выполнения боевых задач воинской частью на Харьковском направлении. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

По ходатайству прокурора пяти участникам организованной группы судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, тогда как к другому обвиняемому в связи с тяжелой болезнью применена более мягкая мера пресечения.

суд прокуратура ВСУ военнослужащие

