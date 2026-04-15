  1. В Україні

Заволоділи 24 тонами пального: на Харківщині судитимуть військовослужбовців

09:40, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох військовослужбовців та цивільної особи, які у складі організованої групи заволоділи дизельним пальним однієї з військових частин Харківської області. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у період дії воєнного стану військовослужбовці організували систематичне викрадення пального, що видавалось підрозділу для виконання бойових і логістичних завдань. До протиправної діяльності залучено цивільну особу, яка забезпечувала збут викраденого.

Організатором схеми є командир автомобільної роти, який створив організовану групу, розподілив ролі між її учасниками та визначив механізм незаконного відчуження пального. До її складу також входили командир автомобільного взводу, головний сержант — командир відділення, старші водії та цивільна особа.

З метою приховання злочину учасники вносили до службової документації завідомо неправдиві відомості про списання пального під час використання техніки підрозділу. Фактичні виїзди транспортних засобів не здійснювалися, а дизельне пальне перекачувалося у ємності об’ємом 1000 літрів та вивозилося службовим транспортом.

Надалі пальне реалізовувалося цивільним особам за ринковими цінами. Пошук покупців і координацію збуту забезпечувала цивільна особа, яка отримувала частину прибутку. Грошові кошти розподілялися між учасниками.

За даними слідства, з липня по жовтень 2025 року організованою групою викрадено близько 24 тон дизельного пального, чим державі завдано збитків на суму майже 1 млн гривень.

Прокурорами забезпечено передачу вилученого під час досудового розслідування дизельного пального для забезпечення виконання бойових завдань військовою частиною на Харківському напрямку. Завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строком від 10 до 15 років.

За клопотанням прокурора п’ятьом учасникам організованої групи судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тоді як іншому обвинуваченому у зв’язку з тяжкою хворобою застосовано більш м’який запобіжний захід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура ЗСУ військовослужбовці

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]