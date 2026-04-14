Дополнительный оплачиваемый отпуск на обучение: кто имеет право на 35 дней — разъяснение Гоструда

Сотрудники, объединяющие работу с учебой, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году.

В Гоструда отмечают, что работники, получающие профессиональное или профессиональное высшее образование, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск для подготовки и сдачи экзаменов. Ее общая продолжительность составляет до 35 календарных дней в течение учебного года.

Такое право предусмотрено статьей 213 КЗоТ и распространяется также на периоды оценки в квалификационных центрах. Основанием для оформления отпуска является справка-вызов из учебного заведения. Работодатель не имеет права отказать в ее предоставлении, поскольку это считается нарушением трудовых прав работника.

В то же время специалисты советуют заранее предупреждать работодателя об обучении. Также важно своевременно предоставить все необходимые документы для оформления отпуска.

