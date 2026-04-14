Додаткова оплачувана відпустка на навчання: хто має право на 35 днів — роз’яснення Держпраці

Працівники, які поєднують роботу з навчанням, мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 35 календарних днів на рік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці зазначають, що працівники, які здобувають професійну або фахову передвищу освіту, мають право на додаткову оплачувану відпустку для підготовки та складання іспитів. Її загальна тривалість становить до 35 календарних днів протягом навчального року.

Таке право передбачене статтею 213 КЗпП і поширюється також на періоди оцінювання у кваліфікаційних центрах. Підставою для оформлення відпустки є довідка-виклик із закладу освіти. Роботодавець не має права відмовити у її наданні, адже це вважається порушенням трудових прав працівника.

Водночас фахівці радять завчасно попереджати роботодавця про навчання. Також важливо своєчасно подати всі необхідні документи для оформлення відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.