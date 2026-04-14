  1. В Україні

Додаткова оплачувана відпустка на навчання: хто має право на 35 днів — роз’яснення Держпраці

23:30, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Працівники, які поєднують роботу з навчанням, мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 35 календарних днів на рік.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці зазначають, що працівники, які здобувають професійну або фахову передвищу освіту, мають право на додаткову оплачувану відпустку для підготовки та складання іспитів. Її загальна тривалість становить до 35 календарних днів протягом навчального року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Таке право передбачене статтею 213 КЗпП і поширюється також на періоди оцінювання у кваліфікаційних центрах. Підставою для оформлення відпустки є довідка-виклик із закладу освіти. Роботодавець не має права відмовити у її наданні, адже це вважається порушенням трудових прав працівника.

Водночас фахівці радять завчасно попереджати роботодавця про навчання. Також важливо своєчасно подати всі необхідні документи для оформлення відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]