Бизнесу рассылают фейковые письма о внеплановых проверках: в Госслужбе труда сделали заявление

Неустановленные лица присылают письма, в которых содержатся сообщения о проведении внеплановых проверок, а также требования предоставить документы о трудовых отношениях, охране труда или хозяйственной деятельности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной службе Украины по вопросам труда предупредили о массовой рассылке фейковых электронных писем, которые отправляются якобы от имени ведомства.

По информации Гоструда, неустановленные лица рассылают сообщения субъектам хозяйствования, учреждениям и организациям с различных сторонних email-адресов. В таких письмах говорится о якобы проведении внеплановых проверок и содержатся требования предоставить документы по трудовым отношениям, охране труда или хозяйственной деятельности.

Отмечается, что эти сообщения оформляются на псевдоофициальных бланках, содержат вымышленные исходящие номера, имена должностных лиц и контактные данные, которые не имеют никакого отношения к Гоструду. Кроме того, письма могут содержать вложения или архивы с предложением их открыть.

В ведомстве подчеркивают, что Гоструда не направляет подобные запросы по электронной почте без надлежащего оформления и официальных оснований.

В случае получения таких писем гражданам и предприятиям советуют:

не открывать вложения;

не переходить по ссылкам;

не предоставлять никакой информации или документов в ответ.

Также в Гоструде обратили внимание, что официальные электронные адреса службы имеют домен @dsp.gov.ua, а все документы оформляются в соответствии с законодательством и подписываются квалифицированной электронной подписью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.