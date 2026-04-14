Бизнесу рассылают фейковые письма о внеплановых проверках: в Госслужбе труда сделали заявление
В Государственной службе Украины по вопросам труда предупредили о массовой рассылке фейковых электронных писем, которые отправляются якобы от имени ведомства.
По информации Гоструда, неустановленные лица рассылают сообщения субъектам хозяйствования, учреждениям и организациям с различных сторонних email-адресов. В таких письмах говорится о якобы проведении внеплановых проверок и содержатся требования предоставить документы по трудовым отношениям, охране труда или хозяйственной деятельности.
Отмечается, что эти сообщения оформляются на псевдоофициальных бланках, содержат вымышленные исходящие номера, имена должностных лиц и контактные данные, которые не имеют никакого отношения к Гоструду. Кроме того, письма могут содержать вложения или архивы с предложением их открыть.
В ведомстве подчеркивают, что Гоструда не направляет подобные запросы по электронной почте без надлежащего оформления и официальных оснований.
В случае получения таких писем гражданам и предприятиям советуют:
- не открывать вложения;
- не переходить по ссылкам;
- не предоставлять никакой информации или документов в ответ.
Также в Гоструде обратили внимание, что официальные электронные адреса службы имеют домен @dsp.gov.ua, а все документы оформляются в соответствии с законодательством и подписываются квалифицированной электронной подписью.
