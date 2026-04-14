Бізнесу надсилають фейкові листи про позапланові перевірки: у Держпраці зробили заяву

Невстановлені особи надсилають листи, у яких містяться повідомлення про проведення позапланових перевірок, а також вимоги надати документи щодо трудових відносин, охорони праці чи господарської діяльності.

У Державній службі України з питань праці попередили про масову розсилку фейкових електронних листів, які надсилаються нібито від імені відомства.

За інформацією Держпраці, невстановлені особи розсилають повідомлення суб’єктам господарювання, установам та організаціям із різних сторонніх email-адрес. У таких листах йдеться про нібито проведення позапланових перевірок та містяться вимоги надати документи щодо трудових відносин, охорони праці чи господарської діяльності.

Зазначається, що ці повідомлення оформлюються на псевдоофіційних бланках, містять вигадані вихідні номери, імена посадових осіб та контактні дані, які не мають жодного відношення до Держпраці. Крім того, до листів можуть додаватися вкладення або архіви з пропозицією їх відкрити.

У відомстві наголошують, що Держпраці не надсилає подібні запити електронною поштою без належного оформлення та офіційних підстав.

У разі отримання таких листів громадянам і підприємствам радять:

не відкривати вкладення;

не переходити за посиланнями;

не надавати жодної інформації чи документів у відповідь.

Також у Держпраці звернули увагу, що офіційні електронні адреси служби мають домен @dsp.gov.ua, а всі документи оформлюються відповідно до законодавства та підписуються кваліфікованим електронним підписом.

