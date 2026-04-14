  1. В Украине

Отбор на 121 должность прокурора: обнародован график сдачи II этапа экзамена и образцы тестовых вопросов

17:47, 14 апреля 2026
Комиссия утвердила график сдачи II этапа квалификационного экзамена в рамках отбора на 121 должность прокурора окружной прокуратуры.
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решением №317дк-26 утвердила график сдачи квалификационного экзамена в форме анонимного тестирования для определения уровня общих способностей при проведении отбора кандидатов на 121 должность прокурора окружной прокуратуры. 

Тестирование состоится по адресу: г. Киев, улица Юрия Ильенко, 81-Б (вход с улицы Белорусской).

Регистрация кандидатов начинается за 35 минут до начала тестирования.

За 15 минут до сдачи теста начнется инструктаж.

Тестирование будет длиться 40 минут.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность кандидата и подтверждающий гражданство Украины. Лицо, которое во время регистрации не предъявило указанный документ, к сдаче тестирования не допускается.

«Личное участие кандидата при прохождении всех этапов экзамена является обязательным.

В случае неявки кандидата для прохождения любого этапа экзамена независимо от причины в установленную Комиссией дату, время и место такой кандидат прекращает участие в отборе, о чем Комиссией принимается соответствующее решение», — заявили в Комиссии.

 

