Добір на 121 посаду прокурора: оприлюднили графік складання ІІ етапу іспиту та зразки тестових питань

Комісія затвердила графік складання ІІ етапу кваліфікаційного іспиту у межах добору на 121 посаду прокурора окружної прокуратури.

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішенням №317дк-26 затвердила графік складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування для виявлення рівня загальних здібностей при проведенні добору кандидатів на 121 посаду прокурора окружної прокуратури.

Тестування відбудеться за адресою: м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 81-Б (вхід з вулиці Білоруської).

Реєстрація кандидатів починається за 35 хв. до початку тестування.

За 15 хвилин до складання тесту почнеться інструктаж.

Тестування триватиме 40 хвилин.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу кандидата та підтверджує громадянство України. Особа, яка під час реєстрації не пред’явила зазначеного документа, до складання тестування не допускається.

«Особиста участь кандидата під час проходження всіх етапів іспиту є обов’язковою.

У разі неявки кандидата для проходження будь-якого етапу іспиту незалежно від її причини в установлені Комісією дату, час і місце такий кандидат припиняє участь в доборі, про що Комісією приймається відповідне рішення», - заявили у Комісії.

