  1. В Україні

Добір на 121 посаду прокурора: оприлюднили графік складання ІІ етапу іспиту та зразки тестових питань

17:47, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комісія затвердила графік складання ІІ етапу кваліфікаційного іспиту у межах добору на 121 посаду прокурора окружної прокуратури.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішенням №317дк-26 затвердила графік складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування для виявлення рівня загальних здібностей при проведенні добору кандидатів на 121 посаду прокурора окружної прокуратури.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Тестування відбудеться за адресою: м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 81-Б (вхід з вулиці Білоруської).

Реєстрація кандидатів починається за 35 хв. до початку тестування.

За 15 хвилин до складання тесту почнеться інструктаж.

Тестування триватиме 40 хвилин.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу кандидата та підтверджує громадянство України. Особа, яка під час реєстрації не пред’явила зазначеного документа, до складання тестування не допускається.

«Особиста участь кандидата під час проходження всіх етапів іспиту є обов’язковою.

У разі неявки кандидата для проходження будь-якого етапу іспиту незалежно від її причини в установлені Комісією дату, час і місце такий кандидат припиняє участь в доборі, про що Комісією приймається відповідне рішення», - заявили у Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]