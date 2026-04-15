Какие условия действительности бумажного военного билета и когда его могут признать недействительным.

Бумажные военные билеты остаются действительными, однако только при условии соответствия данных электронному реестру. Об этом подчеркнули в Волынском областном ТЦК, напомнив правила воинского учета.

В Украине уже действует электронный военно-учетный документ, сформированный в приложении «Резерв+», а также функционирует реестр «Обериг». Именно эти данные используются во время проверок.

В то же время бумажный документ не теряет юридической силы. Ключевое условие — полное соответствие сведений в нем информации в электронной базе.

Если данные не совпадают, бумажный военный билет могут признать недействительным. В таком случае во время проверки возможен вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения учетных данных.

Таким образом, бумажный военный билет остается действительным, но только при условии актуальности и соответствия информации в электронном реестре.

