Чи дійсний паперовий військовий квиток у 2026 році — нагадування

07:00, 15 квітня 2026
Які умови чинності паперового військового квитка та коли його можуть визнати недійсним.
Паперові військові квитки залишаються дійсними, однак лише за умови відповідності даних електронному реєстру. На цьому наголосили у Волинському обласному ТЦК, нагадавши правила військового обліку.

В Україні вже діє електронний військово-обліковий документ, сформований у застосунку «Резерв+», а також функціонує реєстр «Оберіг». Саме ці дані використовуються під час перевірок.

Водночас паперовий документ не втрачає юридичної сили. Ключова умова — повна відповідність відомостей у ньому інформації в електронній базі.

Якщо дані не збігаються, паперовий військовий квиток можуть визнати недійсним. У такому разі під час перевірки можливий виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних.

Отже, паперовий військовий квиток залишається чинним, але лише за умови актуальності та відповідності інформації в електронному реєстрі.

