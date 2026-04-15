  1. В Украине

Как оформить помощь на проживание ВПЛ — перечень документов и способы подачи

07:18, 15 апреля 2026
Объясняем, какие документы необходимо подать в Пенсионный фонд и как это сделать — лично, почтой или онлайн.
Граждане, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, могут оформить помощь на проживание через Пенсионный фонд Украины. Для этого необходимо подать заявление вместе с пакетом документов.

Какие документы необходимы

К заявлению прилагаются:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет;
  • документы, подтверждающие полномочия законного представителя или опекуна — при необходимости;
  • письменное согласие в произвольной форме других членов семьи на выплату помощи уполномоченному лицу;
  • другие документы, которые могут влиять на назначение или размер выплат.

Куда обращаться

Заявление подают в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Как подать документы

Предусмотрено несколько способов подачи:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • через уполномоченных лиц исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов;
  • через центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • почтовым отправлением на адрес соответствующего территориального органа;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.

Помощь назначается после рассмотрения поданных документов с учетом всех обстоятельств, которые могут влиять на ее размер или право на получение.

