Як оформити допомогу на проживання ВПО — перелік документів і способи подання

Пояснюємо, які документи потрібно подати до Пенсійного фонду та як це зробити — особисто, поштою або онлайн.

Громадяни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, можуть оформити допомогу на проживання через Пенсійний фонд України. Для цього необхідно подати заяву разом із пакетом документів.

Які документи необхідні

До заяви додаються:

документ, що посвідчує особу;

свідоцтва про народження дітей віком до 14 років;

документи, що підтверджують повноваження законного представника або опікуна — за потреби;

письмова згода у довільній формі інших членів сім’ї на виплату допомоги уповноваженій особі;

інші документи, які можуть впливати на призначення або розмір виплат.

Куди звертатися

Заяву подають до територіального органу Пенсійного фонду України.

Як подати документи

Передбачено кілька способів подання:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних або міських рад;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

поштою на адресу відповідного територіального органу;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Допомога призначається після розгляду поданих документів з урахуванням усіх обставин, що можуть вплинути на її розмір або право на отримання.

