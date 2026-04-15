  В Украине

ФЛП могут перейти на упрощенную систему налогообложения онлайн: что нужно сделать

07:54, 15 апреля 2026
Объясняем пошаговый алгоритм подачи заявления через Электронный кабинет, необходимые формы и правила подтверждения документов.
ФЛП могут перейти на упрощенную систему налогообложения онлайн: что нужно сделать
Физические лица — предприниматели могут подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения через Электронный кабинет. Налоговики разъяснили порядок действий и особенности подачи документов.

Как подать заявление

Для формирования заявления в приватной части Электронного кабинета необходимо:

  • выбрать меню «Введение отчетности»;
  • указать год и месяц создания документа;
  • выбрать форму заявления F0102003;
  • заполнить необходимые поля (регистрационные данные подтягиваются автоматически);
  • подписать документ и отправить его.

По умолчанию система определяет налоговый орган по месту основной регистрации плательщика.

Дополнительные документы

В случае перехода на упрощенную систему налогообложения (1–3 группы) предприниматели должны подать также расчет дохода за предыдущий календарный год.

Для этого во вкладке «Приложения» необходимо:

  • выбрать опцию «Добавить»;
  • сформировать расчет по форме F0102103;
  • заполнить обязательные поля документа.

Как фиксируется подача

Налоговая служба считает заявление принятым по дате и времени, указанным в первой квитанции, даже если пользователь получает вторую квитанцию об обработке документа.

Просмотреть квитанцию №2 можно во вкладке «Входящие документы» меню «Входящие / исходящие документы» Электронного кабинета.

Подача документов в электронном виде позволяет предпринимателям оперативно изменить систему налогообложения без посещения налоговых органов.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Цифровой «социальный признак»: как новый правительственный эксперимент упростит жизнь многодетным семьям

Экспериментальный переход на «социальный признак» станет первым шагом к полной цифровизации льгот для всех уязвимых категорий граждан в Украине

В международных делах об установлении отцовства фиксированное правило создает проблемы с защитой ребенка — как это изменят

В парламенте предлагают изменить правила в делах об отцовстве с иностранным элементом и разрешить выбирать право не только по месту рождения ребенка, но с учетом его интересов.

Отпуск из-за АТО не гарантирует автоматическую оплату простоя после его завершения — ВС

ВС разъяснил, что оплата простоя после отпуска осуществляется только при условии готовности работать и уведомления работодателя.

Ярослава Максименко, возглавляющая АРМА, во время войны приобрела недвижимость в Киеве и получила от государства социальные выплаты

Киевлянка и временная руководительница АРМА Ярослава Максименко задекларировала социальную помощь, при этом приобрела квартиру в столице и получила доход более миллиона гривен.

Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

