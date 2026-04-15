ФЛП могут перейти на упрощенную систему налогообложения онлайн: что нужно сделать

Объясняем пошаговый алгоритм подачи заявления через Электронный кабинет, необходимые формы и правила подтверждения документов.

Физические лица — предприниматели могут подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения через Электронный кабинет. Налоговики разъяснили порядок действий и особенности подачи документов.

Как подать заявление

Для формирования заявления в приватной части Электронного кабинета необходимо:

выбрать меню «Введение отчетности»;

указать год и месяц создания документа;

выбрать форму заявления F0102003;

заполнить необходимые поля (регистрационные данные подтягиваются автоматически);

подписать документ и отправить его.

По умолчанию система определяет налоговый орган по месту основной регистрации плательщика.

Дополнительные документы

В случае перехода на упрощенную систему налогообложения (1–3 группы) предприниматели должны подать также расчет дохода за предыдущий календарный год.

Для этого во вкладке «Приложения» необходимо:

выбрать опцию «Добавить»;

сформировать расчет по форме F0102103;

заполнить обязательные поля документа.

Как фиксируется подача

Налоговая служба считает заявление принятым по дате и времени, указанным в первой квитанции, даже если пользователь получает вторую квитанцию об обработке документа.

Просмотреть квитанцию №2 можно во вкладке «Входящие документы» меню «Входящие / исходящие документы» Электронного кабинета.

Подача документов в электронном виде позволяет предпринимателям оперативно изменить систему налогообложения без посещения налоговых органов.

