ФЛП могут перейти на упрощенную систему налогообложения онлайн: что нужно сделать
Физические лица — предприниматели могут подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения через Электронный кабинет. Налоговики разъяснили порядок действий и особенности подачи документов.
Как подать заявление
Для формирования заявления в приватной части Электронного кабинета необходимо:
- выбрать меню «Введение отчетности»;
- указать год и месяц создания документа;
- выбрать форму заявления F0102003;
- заполнить необходимые поля (регистрационные данные подтягиваются автоматически);
- подписать документ и отправить его.
По умолчанию система определяет налоговый орган по месту основной регистрации плательщика.
Дополнительные документы
В случае перехода на упрощенную систему налогообложения (1–3 группы) предприниматели должны подать также расчет дохода за предыдущий календарный год.
Для этого во вкладке «Приложения» необходимо:
- выбрать опцию «Добавить»;
- сформировать расчет по форме F0102103;
- заполнить обязательные поля документа.
Как фиксируется подача
Налоговая служба считает заявление принятым по дате и времени, указанным в первой квитанции, даже если пользователь получает вторую квитанцию об обработке документа.
Просмотреть квитанцию №2 можно во вкладке «Входящие документы» меню «Входящие / исходящие документы» Электронного кабинета.
Подача документов в электронном виде позволяет предпринимателям оперативно изменить систему налогообложения без посещения налоговых органов.
