ФОП можуть перейти на спрощену систему оподаткування онлайн: що потрібно зробити
Фізичні особи — підприємці можуть подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування через Електронний кабінет. Податківці роз’яснили порядок дій та особливості подання документів.
Як подати заяву
Для формування заяви у приватній частині Електронного кабінету потрібно:
- обрати меню «Введення звітності»;
- вказати рік і місяць створення документа;
- обрати форму заяви F0102003;
- заповнити необхідні поля (реєстраційні дані підтягуються автоматично);
- підписати документ і надіслати його.
За замовчуванням система визначає податковий орган за місцем основної реєстрації платника.
Додаткові документи
У разі переходу на спрощену систему оподаткування (1–3 групи) підприємці мають подати також розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Для цього у вкладці «Додатки» необхідно:
- обрати опцію «Додати»;
- сформувати розрахунок за формою F0102103;
- заповнити обов’язкові поля документа.
Як фіксується подання
Податкова служба вважає заяву прийнятою за датою і часом, які зазначені у першій квитанції, навіть якщо користувач отримує другу квитанцію про обробку документа.
Переглянути квитанцію №2 можна у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні / вихідні документи» Електронного кабінету.
Подання документів в електронному вигляді дає змогу підприємцям оперативно змінити систему оподаткування без відвідування податкових органів.
