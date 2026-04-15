ФОП можуть перейти на спрощену систему оподаткування онлайн: що потрібно зробити

Пояснюємо покроковий алгоритм подання заяви через Електронний кабінет, необхідні форми та правила підтвердження документів.

Фізичні особи — підприємці можуть подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування через Електронний кабінет. Податківці роз’яснили порядок дій та особливості подання документів.

Як подати заяву

Для формування заяви у приватній частині Електронного кабінету потрібно:

обрати меню «Введення звітності»;

вказати рік і місяць створення документа;

обрати форму заяви F0102003;

заповнити необхідні поля (реєстраційні дані підтягуються автоматично);

підписати документ і надіслати його.

За замовчуванням система визначає податковий орган за місцем основної реєстрації платника.

Додаткові документи

У разі переходу на спрощену систему оподаткування (1–3 групи) підприємці мають подати також розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Для цього у вкладці «Додатки» необхідно:

обрати опцію «Додати»;

сформувати розрахунок за формою F0102103;

заповнити обов’язкові поля документа.

Як фіксується подання

Податкова служба вважає заяву прийнятою за датою і часом, які зазначені у першій квитанції, навіть якщо користувач отримує другу квитанцію про обробку документа.

Переглянути квитанцію №2 можна у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні / вихідні документи» Електронного кабінету.

Подання документів в електронному вигляді дає змогу підприємцям оперативно змінити систему оподаткування без відвідування податкових органів.

