Можно ли унаследовать жилищный ваучер погибшего военнослужащего — ответ ТЦК
21:46, 14 апреля 2026
Стало известно, переходит ли к семье погибшего военнослужащего право на жилищный ваучер.
Семья не может унаследовать право на жилищный ваучер, если военнослужащий не воспользовался им при жизни. Об этом сообщил Волынский областной ТЦК.
Ключевое правило: право на жилищный ваучер является персональным
- оно неразрывно связано с конкретным лицом, то есть помощь предоставляется адресно
- не входит в состав наследства, а предоставляется только лицу, которое соответствует критериям
- это право, а не обязанность
- если им не воспользовались — оно не передается другим лицам
Юридическая природа
- жилищный ваучер — это административная услуга
- направлена на возмещение вреда конкретному лицу (ВПЛ)
- не является имущественной компенсацией, которую можно унаследовать
В соответствии со ст. 1219 ГК Украины:
- такие права относятся к непереходным и не наследуются
«Даже в случае гибели военнослужащего, право на жилищный ваучер не переходит к семье», — добавили в ТЦК.
