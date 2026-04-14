Можно ли унаследовать жилищный ваучер погибшего военнослужащего — ответ ТЦК

Стало известно, переходит ли к семье погибшего военнослужащего право на жилищный ваучер.

Семья не может унаследовать право на жилищный ваучер, если военнослужащий не воспользовался им при жизни. Об этом сообщил Волынский областной ТЦК.

Ключевое правило: право на жилищный ваучер является персональным

оно неразрывно связано с конкретным лицом, то есть помощь предоставляется адресно

не входит в состав наследства, а предоставляется только лицу, которое соответствует критериям

это право, а не обязанность

если им не воспользовались — оно не передается другим лицам

Юридическая природа

жилищный ваучер — это административная услуга

направлена на возмещение вреда конкретному лицу (ВПЛ)

не является имущественной компенсацией, которую можно унаследовать

В соответствии со ст. 1219 ГК Украины:

такие права относятся к непереходным и не наследуются

«Даже в случае гибели военнослужащего, право на жилищный ваучер не переходит к семье», — добавили в ТЦК.

