Чи можна успадкувати житловий ваучер загиблого військового — відповідь ТЦК
21:46, 14 квітня 2026
Стало відомо, чи переходить до родити загиблого військового право на житловий ваучер.
Родина не може успадкувати право на житловий ваучер, якщо військовий не скористався ним за життя. Про це повідомив Волинський обласний ТЦК.
Ключове правило: право на житловий ваучер є персональним
- воно нерозривно пов’язане з конкретною особою, тобто допомога надається адресно
- не входить до складу спадщини, а надається лише особі, яка відповідає критеріям
- це право, а не обов’язок
- якщо ним не скористались — воно не передається іншим особам
Юридична природа
- житловий ваучер — це адміністративна послуга
- спрямована на відшкодування шкоди конкретній особі (ВПО)
- не є майновою компенсацією, яку можна успадкувати
Відповідно до ст. 1219 ЦК України:
- такі права належать до неперехідних і не успадковуються
«Навіть у разі загибелі військового, право на житловий ваучер не переходить до родини», - додали у ТЦК.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.