  В Украине

Волонтеры — в центре помощи общинам: в Украине может появиться новая программа поддержки

08:30, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутаты предлагают правительству разработать программу для поддержки волонтерского движения.
Иллюстративное фото, источник - adm.dp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №15178 об обращении к Кабмину с инициативой разработать и утвердить государственную программу «Сила волонтеров — восстановление общин».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди инициаторов — народные депутаты Владимир Крейденко, Александр Сухов, Валерий Колюх, Павел Халимон, Антон Швачко, Андрей Мотовиловец и другие.

Проектом предлагают официально обратиться к правительству с призывом создать комплексную государственную программу поддержки волонтерского движения для восстановления общин.

На фоне восстановления территорий и поддержки общин волонтеры остаются одним из ключевых факторов помощи — от гуманитарной поддержки до восстановления инфраструктуры.

В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству парламента. После этого его могут направить в профильный комитет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]