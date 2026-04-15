Волонтеры — в центре помощи общинам: в Украине может появиться новая программа поддержки
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №15178 об обращении к Кабмину с инициативой разработать и утвердить государственную программу «Сила волонтеров — восстановление общин».
Среди инициаторов — народные депутаты Владимир Крейденко, Александр Сухов, Валерий Колюх, Павел Халимон, Антон Швачко, Андрей Мотовиловец и другие.
Проектом предлагают официально обратиться к правительству с призывом создать комплексную государственную программу поддержки волонтерского движения для восстановления общин.
На фоне восстановления территорий и поддержки общин волонтеры остаются одним из ключевых факторов помощи — от гуманитарной поддержки до восстановления инфраструктуры.
В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству парламента. После этого его могут направить в профильный комитет.
