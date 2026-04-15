Волонтери — в центрі допомоги громадам: в Україні може з’явитися нова програма підтримки

Депутати пропонують уряду розробити програму для підтримки волонтерського руху.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №15178 про звернення до Кабміну з ініціативою розробити та затвердити державну програму «Сила волонтерів — відновлення громад».

Серед ініціаторів — народні депутати Володимир Крейденко, Олександр Сухов, Валерій Колюх, Павло Халімон, Антон Швачко, Андрій Мотовиловець та інші.

Проєктом пропонують офіційно звернутися до уряду із закликом створити комплексну державну програму підтримки волонтерського руху для відновлення громад.

На тлі відновлення територій та підтримки громад волонтери залишаються одним із ключових чинників допомоги — від гуманітарної підтримки до відбудови інфраструктури.

Наразі документ передано на розгляд керівництву парламенту. Після цього його можуть скерувати до профільного комітету.

