Волонтери — в центрі допомоги громадам: в Україні може з’явитися нова програма підтримки

08:30, 15 квітня 2026
Депутати пропонують уряду розробити програму для підтримки волонтерського руху.
Ілюстративне фото, джерело - adm.dp.gov.ua
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №15178 про звернення до Кабміну з ініціативою розробити та затвердити державну програму «Сила волонтерів — відновлення громад».

Серед ініціаторів — народні депутати Володимир Крейденко, Олександр Сухов, Валерій Колюх, Павло Халімон, Антон Швачко, Андрій Мотовиловець та інші.

Проєктом пропонують офіційно звернутися до уряду із закликом створити комплексну державну програму підтримки волонтерського руху для відновлення громад.

На тлі відновлення територій та підтримки громад волонтери залишаються одним із ключових чинників допомоги — від гуманітарної підтримки до відбудови інфраструктури.

Наразі документ передано на розгляд керівництву парламенту. Після цього його можуть скерувати до профільного комітету.

Верховна Рада України законопроект громадяни волонтери

У міжнародних справах про батьківство фіксоване правило створює проблеми із захистом дитини — як це змінять

У парламенті пропонують змінити правила у справах про батьківство з іноземним елементом і дозволити обирати право не лише за місцем народження дитини, а з урахуванням її інтересів.

Відпустка через АТО не гарантує автоматичну оплату простою після її завершення — ВС

ВС роз’яснив, що оплата простою після відпустки здійснюється лише за умови готовності працювати та повідомлення роботодавця.

Ярослава Максименко, яка очолює АРМА, під час війни придбала нерухомість в Києві та взяла у держави соціальні виплати

Киянка та тимчасова очільниця АРМА Ярослава Максименко задекларувала соціальну допомогу, при цьому придбала квартиру в столиці та отримала дохід більш ніж мільйон гривень.

Депутати обговорять нову модель соцдопомоги: хочуть відмовитися від прожиткового мінімуму та зробити виплати більш адаптивними

Депутати планують затвердити механізм, за якого базова величина для розрахунку допомоги ніколи не буде нижчою за офіційний прожитковий мінімум.

Судді Вікторії Приходько, яка заявила що «Київ сам себе обстрілює, аби давали більше грошей», дозволили оскаржити рішення ВРП

ВРП розглянула скаргу судді Вікторії Приходько на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та одноголосно поновила строк на її подання

