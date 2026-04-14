В Киевской области неизвестный застрелил бездомную собаку

Полицейские начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.

В Киевской области полицейские начали расследование по факту жестокого обращения с животным в Бучанском районе. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Отмечается, что в селе Бобрица обнаружили бездомную собаку с вероятно огнестрельным ранением.

«Правоохранители назначили экспертизу и устанавливают обстоятельства и причины гибели собаки», — говорится в заявлении.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

