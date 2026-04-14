На Київщині невідомий застрелив безпритульну собаку

Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною.

На Київщині поліцейські розпочали розслідування щодо жорстокого поводження з твариною у Бучанському районі. Про це повідомила поліція Київської області.

Зазначається, що в селі Бобриця виявили безпритульну собаку з ймовірно вогнепальним пораненням.

«Правоохоронці призначили експертизу та зʼясовують обставини і причини загибелі собаки», - йдеться у заяві.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України).

