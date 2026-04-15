Как оформить наследство в Украине — сроки, документы и советы

09:58, 15 апреля 2026
Пошаговое разьяснение процедуры: куда обращаться, что подготовить и когда выдают свидетельство.
В Минюсте разьяснили ключевые этапы оформления наследства и условия получения свидетельства о праве на него. Именно этот документ подтверждает законное право лица на наследственное имущество и является финальным этапом процедуры.

Куда обращаться и сроки

Для принятия наследства граждане должны обратиться к государственному или частному нотариусу с заявлением. Ее подают по месту открытия наследства — последнему месту проживания наследодателя или, если оно неизвестно, по местонахождению недвижимого имущества или его основной части.

Законодательством предусмотрен шестимесячный срок для подачи заявления. Если он пропущен, возможны два варианта: письменное согласие других наследников или обращение в суд для определения дополнительного срока.

Когда выдают свидетельство

Свидетельство о праве на наследство нотариус выдает после истечения шести месяцев со дня открытия наследства. В то же время, если наследство принято вовремя, получить документ можно и позже — конечный срок не ограничен.

Какие документы нужны

Для оформления свидетельства необходимо подать:

  • заявление о выдаче свидетельства;
  • документ о смерти наследодателя;
  • подтверждение места открытия наследства;
  • документы о родственных связях или другие основания наследования;
  • правоустанавливающие документы на имущество.

В случае, если имущество подлежит государственной регистрации, обязательными являются соответствующие подтверждающие документы.

Стоимость оформления

Стоимость зависит от выбранного нотариуса: у государственных нотариусов уплачивается государственная пошлина, у частных — тариф определяется по договоренности.

Можно ли отказаться от наследства

Наследник имеет право отказаться от наследства в течение шести месяцев путем подачи заявления нотариусу. Такое заявление можно отозвать в пределах этого же срока.

На что обратить внимание

Специалисты советуют соблюдать установленные сроки, заранее готовить документы и обращаться к нотариусам за консультацией, чтобы избежать осложнений при оформлении наследства.

