  1. В Україні

Як оформити спадщину в Україні — строки, документи та поради

09:58, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Покрокове пояснення процедури: куди звертатися, що підготувати і коли видають свідоцтво.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мін’юсті роз’яснили ключові етапи оформлення спадщини та умови отримання свідоцтва про право на неї. Саме цей документ підтверджує законне право особи на спадкове майно та є фінальним етапом процедури.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Куди звертатися та строки

Для прийняття спадщини громадяни мають звернутися до державного або приватного нотаріуса із заявою. Її подають за місцем відкриття спадщини — останнім місцем проживання спадкодавця або, якщо воно невідоме, за місцезнаходженням нерухомого майна чи його основної частини.

Законодавством передбачено шестимісячний строк для подання заяви. Якщо його пропущено, можливі два варіанти: письмова згода інших спадкоємців або звернення до суду для визначення додаткового строку.

Коли видають свідоцтво

Свідоцтво про право на спадщину нотаріус видає після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини. Водночас, якщо спадщина прийнята вчасно, отримати документ можна і пізніше — кінцевий строк не обмежений.

Які документи потрібні

Для оформлення свідоцтва необхідно подати:

  • заяву про видачу свідоцтва;
  • документ про смерть спадкодавця;
  • підтвердження місця відкриття спадщини;
  • документи про родинні зв’язки або інші підстави спадкування;
  • правовстановлюючі документи на майно.

У разі, якщо майно підлягає державній реєстрації, обов’язковими є відповідні підтверджуючі документи.

Вартість оформлення

Вартість залежить від обраного нотаріуса: у державних нотаріусів сплачується державне мито, у приватних — тариф визначається за домовленістю.

Чи можна відмовитися від спадщини

Спадкоємець має право відмовитися від спадщини протягом шести місяців шляхом подання заяви нотаріусу. Таку заяву можна відкликати в межах цього ж строку.

На що звернути увагу

Фахівці радять дотримуватися встановлених термінів, завчасно готувати документи та звертатися до нотаріусів за консультацією, щоб уникнути ускладнень під час оформлення спадщини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст спадщина спадкові правовідносини Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Місцеві ради зобов’яжуть допомагати активістам: як зміняться правила створення органів самоорганізації населення

Будинкові, вуличні та селищні комітети отримають частину повноважень рад та ресурси на благоустрій за новими правилами.

Цифрова «соціальна ознака»: як новий урядовий експеримент спростить життя багатодітним сім’ям

Експериментальний перехід на «соціальну ознаку» стане першим кроком до повної цифровізації пільг для всіх вразливих категорій громадян в Україні.

У міжнародних справах про батьківство фіксоване правило створює проблеми із захистом дитини — як це змінять

У парламенті пропонують змінити правила у справах про батьківство з іноземним елементом і дозволити обирати право не лише за місцем народження дитини, а з урахуванням її інтересів.

Відпустка через АТО не гарантує автоматичну оплату простою після її завершення — ВС

ВС роз’яснив, що оплата простою після відпустки здійснюється лише за умови готовності працювати та повідомлення роботодавця.

Ярослава Максименко, яка очолює АРМА, під час війни придбала нерухомість в Києві та взяла у держави соціальні виплати

Киянка та тимчасова очільниця АРМА Ярослава Максименко задекларувала соціальну допомогу, при цьому придбала квартиру в столиці та отримала дохід більш ніж мільйон гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]