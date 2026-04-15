Як оформити спадщину в Україні — строки, документи та поради

Покрокове пояснення процедури: куди звертатися, що підготувати і коли видають свідоцтво.

У Мін’юсті роз’яснили ключові етапи оформлення спадщини та умови отримання свідоцтва про право на неї. Саме цей документ підтверджує законне право особи на спадкове майно та є фінальним етапом процедури.

Куди звертатися та строки

Для прийняття спадщини громадяни мають звернутися до державного або приватного нотаріуса із заявою. Її подають за місцем відкриття спадщини — останнім місцем проживання спадкодавця або, якщо воно невідоме, за місцезнаходженням нерухомого майна чи його основної частини.

Законодавством передбачено шестимісячний строк для подання заяви. Якщо його пропущено, можливі два варіанти: письмова згода інших спадкоємців або звернення до суду для визначення додаткового строку.

Коли видають свідоцтво

Свідоцтво про право на спадщину нотаріус видає після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини. Водночас, якщо спадщина прийнята вчасно, отримати документ можна і пізніше — кінцевий строк не обмежений.

Які документи потрібні

Для оформлення свідоцтва необхідно подати:

заяву про видачу свідоцтва;

документ про смерть спадкодавця;

підтвердження місця відкриття спадщини;

документи про родинні зв’язки або інші підстави спадкування;

правовстановлюючі документи на майно.

У разі, якщо майно підлягає державній реєстрації, обов’язковими є відповідні підтверджуючі документи.

Вартість оформлення

Вартість залежить від обраного нотаріуса: у державних нотаріусів сплачується державне мито, у приватних — тариф визначається за домовленістю.

Чи можна відмовитися від спадщини

Спадкоємець має право відмовитися від спадщини протягом шести місяців шляхом подання заяви нотаріусу. Таку заяву можна відкликати в межах цього ж строку.

На що звернути увагу

Фахівці радять дотримуватися встановлених термінів, завчасно готувати документи та звертатися до нотаріусів за консультацією, щоб уникнути ускладнень під час оформлення спадщини.

