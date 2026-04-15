Как формируют написание имени латиницей в паспорте: таблица транслитерации

Как не получить «неправильную» транслитерацию в паспорте в 14 лет.

В Миграционной службе разъяснили, как осуществляется написание имени и фамилии латинскими буквами при оформлении первого паспорта гражданина Украины в 14 лет.

Как отмечают в ведомстве, персональные данные вносятся в заявление-анкету и паспорт на украинском языке и латиницей в соответствии с Таблицей транслитерации украинского алфавита, утвержденной постановлением Кабинета Министров № 55 от 27 января 2010 года.

В то же время предусмотрена возможность написания имени и фамилии латиницей в соответствии с ранее выданными документами. Для этого при оформлении паспорта необходимо подать письменное заявление и документ, подтверждающий соответствующее написание.

Такими документами могут быть:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документ о рождении или изменении имени, выданный компетентным органом иностранного государства и легализованный в установленном порядке;

ранее выданные паспорта ребенка, родителей или одного из супругов, в том числе иностранные, если они являются иностранцами.

В Миграционной службе также подчеркивают, что при каждом оформлении паспорта лицо своей подписью подтверждает правильность написания своих персональных данных, в том числе и транслитерации.

Ниже приводим порядок упорядочения транслитерации украинского алфавита латиницей:

