  1. В Україні

Як формують написання імені латиницею у паспорті: таблиця транслітерації

22:00, 15 квітня 2026
Як не отримати «неправильну» транслітерацію у паспорті у 14 років.
Як формують написання імені латиницею у паспорті: таблиця транслітерації
У Міграційній службі роз’яснили, як здійснюється написання імені та прізвища латинськими літерами під час оформлення першого паспорта громадянина України у 14 років.

Як зазначають у відомстві, персональні дані вносяться до заяви-анкети та паспорта українською мовою і латиницею відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів № 55 від 27 січня 2010 року.

Водночас передбачена можливість написання імені та прізвища латиницею відповідно до вже виданих документів. Для цього під час оформлення паспорта необхідно подати письмову заяву та документ, який підтверджує відповідне написання.

Такими документами можуть бути:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • документ про народження або зміну імені, виданий компетентним органом іноземної держави та легалізований у встановленому порядку;
  • раніше видані паспорти дитини, батьків або одного з подружжя, у тому числі іноземні, якщо вони є іноземцями.

У Міграційній службі також наголошують, що під час кожного оформлення паспорта особа власним підписом підтверджує правильність написання своїх персональних даних, зокрема і транслітерації.

Нижче додаємо порядок впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею:

