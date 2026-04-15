В Кировоградской области разоблачен военнослужащий ТЦК, который за взятку обещал «нужное» заключение ВЛК

16:31, 15 апреля 2026
За 43 тысячи гривен он обещал повлиять на решение ВЛК и организовал фиктивное лечение.
В Кировоградской области разоблачен военнослужащий ТЦК, который за взятку обещал «нужное» заключение ВЛК
В Кировоградской области разоблачен военнослужащий одного из отделов районного ТЦК, который за денежное вознаграждение обещал содействие в получении «нужного» заключения ВЛК. Об этом сообщает Спецпрокуратура Южного региона.

По данным следствия, в марте 2026 года подозреваемый встретился со знакомым местным жителем, который в связи с трудоустройством должен был оформить военно-учетные документы.

За 43 тысячи гривен военнослужащий предложил ему повлиять на врачей ВЛК для принятия решения о пригодности мужчины к службе в тыловых подразделениях, не связанных с непосредственным участием в боевых действиях.

В дальнейшем подозреваемый организовал направление мужчины на медицинское обследование и фиктивное стационарное лечение, которое должно было стать основанием для соответствующего заключения ВЛК.

Средства передавались в несколько этапов.

После предоставления очередного транша в сумме 10 000 гривен мужчине выдали выписной эпикриз с диагнозом, исключающим прохождение службы в боевых подразделениях.

В апреле 2026 года военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно — в обещании и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженном с вымогательством такой выгоды.

Во время обысков правоохранители изъяли часть полученных им средств.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к преступлению, а также возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.

