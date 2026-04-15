  1. В Україні

На Кіровоградщині викрили військового ТЦК, який за хабар обіцяв «потрібний» висновок ВЛК

16:31, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За 43 тисячі гривень він обіцяв вплинути на рішення ВЛК і організував фіктивне лікування.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині викрито військовослужбовця одного з відділів районного ТЦК, який за грошову винагороду обіцяв сприяння в отриманні «потрібного» висновку ВЛК. Про це повідомляє Спецпрокуратура Південного регіону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у березні 2026 року підозрюваний зустрівся зі знайомим місцевим жителем, який у зв’язку з працевлаштуванням мав оформити військово-облікові документи.

За 43 тисячі гривень військовослужбовець запропонував йому вплинути на лікарів ВЛК для ухвалення рішення про придатність чоловіка до служби в тилових підрозділах, не пов’язаних із безпосередньою участю в бойових діях.

Надалі підозрюваний організував направлення чоловіка на медичне обстеження та фіктивне стаціонарне лікування, яке мало б стати підставою для відповідного висновку ВЛК.

Кошти передавались у кілька етапів.

Після надання чергового траншу у сумі 10 000 гривень, чоловіку видали виписний епікриз із діагнозом, що виключає проходження служби в бойових підрозділах.

У квітні 2026 року військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме ‒ в обіцянці та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили частину отриманих ним коштів.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочину та можливі додаткові епізоди злочинної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

прокуратура хабар ТЦК

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]