Какие бензиновые авто выбирали украинцы в марте: ТОП популярных моделей

В Украине резко возрос спрос на бензиновые легковые автомобили — автопарк в марте пополнился более чем на 13 тысяч машин, большинство из которых составляли подержанные автомобили из-за рубежа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В марте автопарк Украины пополнился 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Укравтопроме.

Из общего количества новые автомобили составили 2,5 тысячи, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время основную часть рынка сформировали подержанные авто — 10,6 тысячи, ввезенные из-за рубежа, их показатель вырос на 19%.

В ТОП-5 моделей новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями вошли:

HYUNDAI Tucson — 212 ед.;

MAZDA CX5 — 123 ед.;

SUZUKI SX4 — 123 ед.;

RENAULT Duster — 107 ед.;

SKODA Karoq — 97 ед.;

KIA Sportage — 96 ед.

В то же время в ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых автомобилей вошли:

VOLKSWAGEN Tiguan — 705 ед.;

VOLKSWAGEN Golf — 628 ед.;

NISSAN Rogue — 585 ед.;

AUDI Q5 — 562 ед.;

AUDI A4 — 319 ед.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.