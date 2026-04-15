Какие бензиновые авто выбирали украинцы в марте: ТОП популярных моделей
В марте автопарк Украины пополнился 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Укравтопроме.
Из общего количества новые автомобили составили 2,5 тысячи, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время основную часть рынка сформировали подержанные авто — 10,6 тысячи, ввезенные из-за рубежа, их показатель вырос на 19%.
В ТОП-5 моделей новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями вошли:
HYUNDAI Tucson — 212 ед.;
MAZDA CX5 — 123 ед.;
SUZUKI SX4 — 123 ед.;
RENAULT Duster — 107 ед.;
SKODA Karoq — 97 ед.;
KIA Sportage — 96 ед.
В то же время в ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых автомобилей вошли:
VOLKSWAGEN Tiguan — 705 ед.;
VOLKSWAGEN Golf — 628 ед.;
NISSAN Rogue — 585 ед.;
AUDI Q5 — 562 ед.;
AUDI A4 — 319 ед.
