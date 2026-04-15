Які бензинові авто обирали українці у березні: ТОП популярних моделей

У березні автопарк України поповнився 13,1 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Укравтопромі.

Із загальної кількості нові автомобілі становили 2,5 тисячі, що на 33% більше у порівнянні з минулим роком. Водночас більшу частину ринку сформували вживані авто — 10,6 тисячі, які були ввезені з-за кордону, їх показник зріс на 19%.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

HYUNDAI Tucson - 212 од.;

MAZDA CX5 - 123 од.;

SUZUKI SX4 - 123 од.;

RENAULT Duster - 107 од.;

SKODA Karoq - 97 од.;

KIA Sportage - 96 од.

Тоді як ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

VOLKSWAGEN Tiguan - 705 од.;

VOLKSWAGEN Golf - 628 од.;

NISSAN Rogue - 585 од.;

AUDI Q5 - 562 од.;

AUDI A4 - 319 од.

