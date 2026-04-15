Які бензинові авто обирали українці у березні: ТОП популярних моделей
18:19, 15 квітня 2026
В Україні різко зріс попит на бензинові легкові автомобілі — автопарк у березні поповнився на понад 13 тисяч машин, більшість із яких становили вживані авто з-за кордону.
У березні автопарк України поповнився 13,1 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Укравтопромі.
Із загальної кількості нові автомобілі становили 2,5 тисячі, що на 33% більше у порівнянні з минулим роком. Водночас більшу частину ринку сформували вживані авто — 10,6 тисячі, які були ввезені з-за кордону, їх показник зріс на 19%.
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- HYUNDAI Tucson - 212 од.;
- MAZDA CX5 - 123 од.;
- SUZUKI SX4 - 123 од.;
- RENAULT Duster - 107 од.;
- SKODA Karoq - 97 од.;
- KIA Sportage - 96 од.
Тоді як ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- VOLKSWAGEN Tiguan - 705 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 628 од.;
- NISSAN Rogue - 585 од.;
- AUDI Q5 - 562 од.;
- AUDI A4 - 319 од.
