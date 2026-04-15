Які бензинові авто обирали українці у березні: ТОП популярних моделей

18:19, 15 квітня 2026
В Україні різко зріс попит на бензинові легкові автомобілі — автопарк у березні поповнився на понад 13 тисяч машин, більшість із яких становили вживані авто з-за кордону.
Які бензинові авто обирали українці у березні: ТОП популярних моделей
У березні автопарк України поповнився 13,1 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Укравтопромі.

Із загальної кількості нові автомобілі становили 2,5 тисячі, що на 33% більше у порівнянні з минулим роком. Водночас більшу частину ринку сформували вживані авто — 10,6 тисячі, які були ввезені з-за кордону, їх показник зріс на 19%.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  • HYUNDAI Tucson - 212 од.;
  • MAZDA CX5 - 123 од.;
  • SUZUKI SX4 - 123 од.;
  • RENAULT Duster - 107 од.;
  • SKODA Karoq - 97 од.;
  • KIA Sportage - 96 од.

Тоді як ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  • VOLKSWAGEN Tiguan - 705 од.;
  • VOLKSWAGEN Golf - 628 од.;
  • NISSAN Rogue - 585 од.;
  • AUDI Q5 - 562 од.;
  • AUDI A4 - 319 од.

