  1. В Украине

В Одессе продавали поддельные 100-долларовые купюры – группе иностранцев предстоит суд

19:31, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фигурантов обвиняют в поставке поддельных 100-долларовых купюр и их продаже по цене 30% от номинала.
Фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перед судом предстанет группа иностранцев, которых обвиняют в налаживании канала поставки и сбыта поддельных долларов США. Об этом сообщили в Нацполиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, двое иностранцев, проживавшие в Одессе, организовали схему поставки фальшивых купюр номиналом 100 долларов из-за границы. В дальнейшем они продавали поддельную валюту за 30% от ее номинальной стоимости.

Правоохранители установили, что деятельность фигурантов документировали оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с детективами территориального управления Бюро экономической безопасности. В рамках следствия зафиксированы факты сбыта поддельных денег.

В феврале 2025 года обоих мужчин задержали при попытке продажи 10 000 долларов США. Проведенная экспертиза подтвердила, что купюры содержали поддельные защитные элементы и были изготовлены с применением специального метода печати.

В начале марта фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины — изготовление, хранение, перевозка, ввоз и сбыт поддельных денег.

В настоящее время под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры обвинительный акт в отношении них направлен в суд. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция деньги Одесса

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]