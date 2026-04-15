В Одессе продавали поддельные 100-долларовые купюры – группе иностранцев предстоит суд

Фигурантов обвиняют в поставке поддельных 100-долларовых купюр и их продаже по цене 30% от номинала.

Перед судом предстанет группа иностранцев, которых обвиняют в налаживании канала поставки и сбыта поддельных долларов США. Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным следствия, двое иностранцев, проживавшие в Одессе, организовали схему поставки фальшивых купюр номиналом 100 долларов из-за границы. В дальнейшем они продавали поддельную валюту за 30% от ее номинальной стоимости.

Правоохранители установили, что деятельность фигурантов документировали оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с детективами территориального управления Бюро экономической безопасности. В рамках следствия зафиксированы факты сбыта поддельных денег.

В феврале 2025 года обоих мужчин задержали при попытке продажи 10 000 долларов США. Проведенная экспертиза подтвердила, что купюры содержали поддельные защитные элементы и были изготовлены с применением специального метода печати.

В начале марта фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины — изготовление, хранение, перевозка, ввоз и сбыт поддельных денег.

В настоящее время под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры обвинительный акт в отношении них направлен в суд. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

