В Одесі продавали фальшиві 100-доларові купюри – судитимуть групу іноземців

Фігурантів обвинувачують у постачанні фальшивих 100-доларових купюр та їх продажу за 30% від номіналу.

Перед судом постане група іноземців, яких обвинувачують у налагодженні каналу постачання та збуту підроблених доларів США. Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, двоє іноземців, які проживали в Одесі, організували схему постачання фальшивих купюр номіналом 100 доларів із-за кордону. Надалі вони продавали підроблену валюту за 30% від її номінальної вартості.

Правоохоронці встановили, що діяльність фігурантів документували оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з детективами територіального управління Бюро економічної безпеки. У межах слідства зафіксовано факти збуту підроблених грошей.

У лютому 2025 року обох чоловіків затримали під час спроби продажу 10 000 доларів США. Проведена експертиза підтвердила, що купюри містили підроблені захисні елементи та були виготовлені із застосуванням спеціального методу друку.

На початку березня фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України — виготовлення, зберігання, перевезення, ввезення та збут підроблених грошей.

Наразі за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури обвинувальний акт щодо них скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

