Нашли ошибку в нотариальном документе — можно ли исправить ее без суда

В каких случаях ошибку исправит нотариус, а когда придется обращаться в суд — и почему архивы здесь не помогут.

В нотариальных документах, даже оформленных с соблюдением всех требований, могут встречаться технические ошибки. Законодательство допускает их исправление, если такие неточности не влияют на содержание документа и права лиц.

Как исправляют технические ошибки

Речь идет об описках, опечатках или грамматических неточностях, которые не изменяют сути документа. В таких случаях:

исправление осуществляет только тот нотариус или государственная нотариальная контора, которые оформляли документ;

изменения вносятся одновременно во все экземпляры;

исправления должны соответствовать данным из поданных документов или государственных реестров;

нотариус делает специальную оговорку после удостоверительной надписи — с указанием даты, подписью и печатью;

текст корректируют так, чтобы можно было прочитать как новый, так и первоначальный вариант.

Что с документами с оккупированных территорий

Отдельная ситуация — документы, созданные на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий. Из-за войны часть нотариусов прекратила деятельность, а отдельные государственные нотариальные конторы ликвидированы. Документы по возможности переданы на хранение в государственные нотариальные архивы.

В то же время архивы имеют ограниченные полномочия:

они только хранят документы;

не имеют права вносить исправления в нотариальные акты.

Как действовать в сложных случаях

В Минюсте подчеркивают: если документ утерян или поврежден, государственный нотариальный архив может выдать его дубликат — с полным воспроизведением текста.

Однако исправление технических ошибок в документах, которые хранятся в архивах, возможно только через суд — в рамках установления фактов, имеющих юридическое значение.

Каждый гражданин имеет право обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов.

