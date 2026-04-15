  1. В Украине

Нашли ошибку в нотариальном документе — можно ли исправить ее без суда

23:30, 15 апреля 2026
В каких случаях ошибку исправит нотариус, а когда придется обращаться в суд — и почему архивы здесь не помогут.
В нотариальных документах, даже оформленных с соблюдением всех требований, могут встречаться технические ошибки. Законодательство допускает их исправление, если такие неточности не влияют на содержание документа и права лиц.

Как исправляют технические ошибки

Речь идет об описках, опечатках или грамматических неточностях, которые не изменяют сути документа. В таких случаях:

  • исправление осуществляет только тот нотариус или государственная нотариальная контора, которые оформляли документ;
  • изменения вносятся одновременно во все экземпляры;
  • исправления должны соответствовать данным из поданных документов или государственных реестров;
  • нотариус делает специальную оговорку после удостоверительной надписи — с указанием даты, подписью и печатью;
  • текст корректируют так, чтобы можно было прочитать как новый, так и первоначальный вариант.

Что с документами с оккупированных территорий

Отдельная ситуация — документы, созданные на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий. Из-за войны часть нотариусов прекратила деятельность, а отдельные государственные нотариальные конторы ликвидированы. Документы по возможности переданы на хранение в государственные нотариальные архивы.

В то же время архивы имеют ограниченные полномочия:

  • они только хранят документы;
  • не имеют права вносить исправления в нотариальные акты.

Как действовать в сложных случаях

В Минюсте подчеркивают: если документ утерян или поврежден, государственный нотариальный архив может выдать его дубликат — с полным воспроизведением текста.

Однако исправление технических ошибок в документах, которые хранятся в архивах, возможно только через суд — в рамках установления фактов, имеющих юридическое значение.

Каждый гражданин имеет право обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов.

минюст нотариус нотариат Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина в тройке государств-членов Совета Европы по количеству находящихся на рассмотрении ЕСПЧ заявлений

За громкими победами над Россией в Страсбурге скрывается процесс адаптации к стандартам ЕС в условиях военного положения.

Для аграриев в прифронтовых и деоккупированных районах готовят налоговые льготы — Рада рассматривает два подхода

В Раде предлагают изменить правила расчёта минимального налогового обязательства для аграриев в прифронтовых и деоккупированных регионах.

Военным готовят дополнительные выплаты с ограничением на использование — в размере трех минимальных зарплат

В Раде предлагают предоставить дополнительные выплаты военным, которые можно будет тратить только на восстановление организма.

Кабмин внес изменения в Порядок призыва, которые существенно меняют жизнь контрактников и процедуру подтверждения права на отсрочку для тысяч украинцев

Что предусматривают правительственные изменения в порядок мобилизации и кого они касаются.

Можно ли уволить работника из-за конфликтов в коллективе и нарушения этики: что говорит Верховный Суд

Отсутствие должностной инструкции, общие формулировки в приказах и недоказанные нарушения могут сделать увольнение незаконным.

