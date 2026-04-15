Нашли ошибку в нотариальном документе — можно ли исправить ее без суда
В нотариальных документах, даже оформленных с соблюдением всех требований, могут встречаться технические ошибки. Законодательство допускает их исправление, если такие неточности не влияют на содержание документа и права лиц.
Как исправляют технические ошибки
Речь идет об описках, опечатках или грамматических неточностях, которые не изменяют сути документа. В таких случаях:
- исправление осуществляет только тот нотариус или государственная нотариальная контора, которые оформляли документ;
- изменения вносятся одновременно во все экземпляры;
- исправления должны соответствовать данным из поданных документов или государственных реестров;
- нотариус делает специальную оговорку после удостоверительной надписи — с указанием даты, подписью и печатью;
- текст корректируют так, чтобы можно было прочитать как новый, так и первоначальный вариант.
Что с документами с оккупированных территорий
Отдельная ситуация — документы, созданные на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий. Из-за войны часть нотариусов прекратила деятельность, а отдельные государственные нотариальные конторы ликвидированы. Документы по возможности переданы на хранение в государственные нотариальные архивы.
В то же время архивы имеют ограниченные полномочия:
- они только хранят документы;
- не имеют права вносить исправления в нотариальные акты.
Как действовать в сложных случаях
В Минюсте подчеркивают: если документ утерян или поврежден, государственный нотариальный архив может выдать его дубликат — с полным воспроизведением текста.
Однако исправление технических ошибок в документах, которые хранятся в архивах, возможно только через суд — в рамках установления фактов, имеющих юридическое значение.
Каждый гражданин имеет право обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов.
