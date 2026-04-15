Знайшли помилку в нотаріальному документі — чи можна виправити її без суду

У яких випадках помилку виправить нотаріус, а коли доведеться звертатися до суду — і чому архіви тут не допоможуть.

У нотаріальних документах, навіть оформлених із дотриманням усіх вимог, можуть траплятися технічні помилки. Законодавство дозволяє їх виправлення, якщо такі неточності не впливають на зміст документа та права осіб.

Як виправляють технічні помилки

Йдеться про описки, друкарські чи граматичні неточності, які не змінюють суті документа. У таких випадках:

виправлення здійснює лише той нотаріус або державна нотаріальна контора, які оформлювали документ;

зміни вносять одночасно в усі примірники;

виправлення мають відповідати даним із поданих документів або державних реєстрів;

нотаріус робить спеціальне застереження після посвідчувального напису — із датою, підписом і печаткою;

текст коригують так, щоб можна було прочитати як новий, так і первинний варіант.

Що з документами з окупованих територій

Окрема ситуація — документи, створені на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій. Через війну частина нотаріусів припинила діяльність, а окремі державні нотаріальні контори ліквідовано. Документи за можливості передано на зберігання до державних нотаріальних архівів.

Водночас архіви мають обмежені повноваження:

вони лише зберігають документи;

не мають права вносити виправлення до нотаріальних актів.

Як діяти у складних випадках

У Мін’юсті наголошують: якщо документ втрачено або пошкоджено, державний нотаріальний архів може видати його дублікат — із повним відтворенням тексту.

Однак виправлення технічних помилок у документах, що зберігаються в архівах, можливе лише через суд — у межах встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Кожен громадянин має право звернутися до суду для захисту своїх прав та законних інтересів.

