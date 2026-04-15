Ошибки в нотариальных документах — когда их можно исправить без суда

Неточности может устранить только тот нотариус, который оформлял документ, а в отдельных случаях — через суд.

В нотариальных документах, даже оформленных с соблюдением всех требований, могут встречаться технические ошибки. Действующее законодательство позволяет их исправлять, если такие неточности носят формальный характер и не влияют на содержание документа или права лиц. Об этом рассказали в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Речь идет об описках, опечатках или грамматических ошибках. В случае их обнаружения нотариус имеет право внести исправления, сохраняя содержание документа и права лиц, в отношении которых совершено нотариальное действие.

Исправления вносит исключительно тот нотариус или государственная нотариальная контора, которые оформляли документ. Изменения вносятся одновременно во все экземпляры и должны соответствовать данным из представленных документов или государственных реестров.

Нотариус делает соответствующую оговорку после удостоверительной надписи с указанием даты, подписи и печати. При этом исправления выполняются таким образом, чтобы оставалась возможность прочитать как новый текст, так и первоначальный вариант.

Отдельно обращают внимание на документы, составленные на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, которые в настоящее время хранятся в государственных нотариальных архивах. В связи с введением военного положения часть нотариусов прекратила свою деятельность, а некоторые государственные нотариальные конторы были ликвидированы, поэтому их архивы переданы на хранение.

В то же время государственные нотариальные архивы имеют полномочия только по хранению документов и не могут вносить в них никаких изменений. В случае утери или повреждения документа архив может выдать его дубликат на основании имеющихся экземпляров.

Вопрос исправления технических ошибок в документах, хранящихся в архивах, решается исключительно в судебном порядке в рамках установления фактов, имеющих юридическое значение. Каждое лицо имеет право обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов.

