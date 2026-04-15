Помилки в нотаріальних документах – коли їх можна виправити без суду

Неточності можна усунути лише тим нотаріусом, який оформлював документ, а в окремих випадках — через суд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У нотаріальних документах, навіть оформлених із дотриманням усіх вимог, можуть траплятися технічні помилки. Чинне законодавство дозволяє їх виправляти, якщо такі неточності мають формальний характер і не впливають на зміст документа чи права осіб. Про це розповіли у Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Йдеться про описки, друкарські чи граматичні помилки. У разі їх виявлення нотаріус має право внести виправлення, зберігаючи зміст документа та права осіб, щодо яких вчинено нотаріальну дію.

Виправлення здійснює виключно той нотаріус або державна нотаріальна контора, які оформлювали документ. Зміни вносяться одночасно до всіх примірників і мають відповідати даним із поданих документів або державних реєстрів.

Нотаріус робить відповідне застереження після посвідчувального напису із зазначенням дати, підпису та печатки. При цьому виправлення виконуються таким чином, щоб залишалася можливість прочитати як новий текст, так і первинний варіант.

Окремо звертають увагу на документи, складені на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, які нині зберігаються в державних нотаріальних архівах. Через воєнний стан частина нотаріусів припинила діяльність, а деякі державні нотаріальні контори були ліквідовані, тому їхні архіви передано на зберігання.

Водночас державні нотаріальні архіви мають повноваження лише щодо зберігання документів і не можуть вносити до них жодних змін. У разі втрати або пошкодження документа архів може видати його дублікат на підставі наявних примірників.

Питання виправлення технічних помилок у документах, що зберігаються в архівах, вирішується виключно в судовому порядку в межах встановлення фактів, що мають юридичне значення. Кожна особа має право звернутися до суду для захисту своїх прав і законних інтересів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.