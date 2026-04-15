  1. В Україні

Помилки в нотаріальних документах – коли їх можна виправити без суду

16:55, 15 квітня 2026
Неточності можна усунути лише тим нотаріусом, який оформлював документ, а в окремих випадках — через суд.
Помилки в нотаріальних документах – коли їх можна виправити без суду
У нотаріальних документах, навіть оформлених із дотриманням усіх вимог, можуть траплятися технічні помилки. Чинне законодавство дозволяє їх виправляти, якщо такі неточності мають формальний характер і не впливають на зміст документа чи права осіб. Про це розповіли у Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Йдеться про описки, друкарські чи граматичні помилки. У разі їх виявлення нотаріус має право внести виправлення, зберігаючи зміст документа та права осіб, щодо яких вчинено нотаріальну дію.

Виправлення здійснює виключно той нотаріус або державна нотаріальна контора, які оформлювали документ. Зміни вносяться одночасно до всіх примірників і мають відповідати даним із поданих документів або державних реєстрів.

Нотаріус робить відповідне застереження після посвідчувального напису із зазначенням дати, підпису та печатки. При цьому виправлення виконуються таким чином, щоб залишалася можливість прочитати як новий текст, так і первинний варіант.

Окремо звертають увагу на документи, складені на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, які нині зберігаються в державних нотаріальних архівах. Через воєнний стан частина нотаріусів припинила діяльність, а деякі державні нотаріальні контори були ліквідовані, тому їхні архіви передано на зберігання.

Водночас державні нотаріальні архіви мають повноваження лише щодо зберігання документів і не можуть вносити до них жодних змін. У разі втрати або пошкодження документа архів може видати його дублікат на підставі наявних примірників.

Питання виправлення технічних помилок у документах, що зберігаються в архівах, вирішується виключно в судовому порядку в межах встановлення фактів, що мають юридичне значення. Кожна особа має право звернутися до суду для захисту своїх прав і законних інтересів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Для аграріїв у прифронтових і деокупованих районах готують податкові пільги — Рада розглядає два підходи

У Раді пропонують змінити правила розрахунку мінімального податкового зобов’язання для аграріїв у прифронтових і деокупованих регіонах.

Військовим готують додаткові виплати з обмеженням на використання — у розмірі трьох мінімальних зарплат

У Раді пропонують надати додаткові виплати для військових, яку можна буде витрачати лише на відновлення організму.

Кабмін вніс зміни до Порядку призову, які суттєво змінюють життя контрактників та процедуру підтвердження права на відстрочку для тисяч українців

Що передбачають урядові зміни до порядку мобілізації та кого вони торкаються.

Чи можна звільнити працівника через конфлікти в колективі та порушення етики: що говорить Верховний Суд

Відсутність посадової інструкції, загальні формулювання в наказах і недоведені порушення можуть зробити звільнення незаконним.

Акціонерні товариства і ТОВ отримають нові правила управління — оновлять корпоративні договори та статути

В Україні планують змінити правила корпоративного управління в компаніях і реєстрації юридичних осіб.

