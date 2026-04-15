В Раде предлагают новые правила социальной помощи и мемориальных захоронений

Комитет Верховной Рады по социальной политике рассмотрел ряд законопроектов и рекомендовал парламенту поддержать инициативы по внедрению базовой социальной помощи, использованию гуманитарного транспорта и уточнению правил захоронения погибших защитников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провёл очередное заседание в режиме видеоконференции, в ходе которого рассмотрел ряд законодательных инициатив.

По итогам обсуждения законопроекта о базовой социальной помощи (№15094) Комитет рекомендовал парламенту принять его за основу. Документ направлен на внедрение современных подходов к государственной поддержке граждан из уязвимых категорий. В частности, речь идет об активном выявлении семей с низкими доходами, помощи в оформлении социальных выплат и расширении доступа к социальным услугам по месту проживания.

Проект также предусматривает объединение денежных выплат и социальных услуг для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, с применением индивидуального подхода.

Среди основных положений — введение нового вида государственной поддержки — базовой социальной помощи. Она будет предоставляться малообеспеченным семьям по заявлению, в том числе в случае отказа от других видов помощи на детей. Также предусмотрена возможность одновременного получения этой помощи вместе с выплатами для лиц пенсионного возраста, не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии.

Размер базовой помощи предлагается определять ежегодно законом о государственном бюджете, но не ниже прожиточного минимума. Для семьи выплата будет рассчитываться отдельно для каждого её члена, а для лиц с инвалидностью — по отдельным правилам, установленным правительством.

Кроме того, законопроект предусматривает комплексный подход к поддержке: оценку потребностей домохозяйств, разработку индивидуальных планов помощи, предоставление адресных выплат и социальных услуг, а также меры, направленные на возвращение трудоспособных лиц на рынок труда.

Также Комитет рассмотрел законопроект о обеспечении перевозок населения в условиях военного положения (№15102) и рекомендовал принять его за основу. Документ направлен на создание правовых условий для использования транспортных средств, полученных как гуманитарная помощь, на междугородных и пригородных автобусных маршрутах.

Отдельно был пересмотрен вывод по законопроекту о внесении изменений относительно мест захоронения лиц, погибших, защищая независимость Украины (№13693). Необходимость пересмотра связана с уточнением норм использования земель, в том числе тех, которые входят в природоохранные сети.

В рамках доработки также предложено урегулировать вопрос захоронения на военных мемориальных кладбищах лиц с непогашенной судимостью, а также предусмотреть возможность перезахоронения выдающихся деятелей борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.